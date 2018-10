Pruebas directas de ADN que indican el medicamento que más le conviene a su salud

La Asociación Médica Canadiense (CMA), es escéptica acerca de las pruebas genéticas directas al consumidor en general.

La creciente disponibilidad de pruebas genéticas de DTC (Directa al Consumidor) en Canadá presenta varios desafíos, ya que el valor predictivo de la mayoría de las pruebas genéticas de DTC actualmente en el mercado es muy bajo. Además, no existe un modelo estándar para la entrega e interpretación de los resultados de estas pruebas. Se necesita una mayor orientación y protección reglamentarias para garantizar que las personas que eligen enviar muestras a las compañías de pruebas genéticas de DTC no se vean afectadas negativamente por información que no sea necesariamente predictiva o incluso precisa