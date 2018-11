Steve Bannon desata el debate sobre la libertad de expresión en Canadá

Organizaciones comunitarias canadienses que luchan contra el racismo en todas sus manifestaciones están preocupadas por la llegada a Toronto del estadounidense Steve Bannon invitado a participar en un debate en esa ciudad canadiense. Quieren que el evento auspiciado por la Escuela Munk sea retirado. Esa preocupación se manifestó también en otros niveles, como el de los partidos políticos, que se pronunciaron con diferentes posiciones ante la llegada del ex asesor de Donald Trump a la principal ciudad canadiense.

La coalición de organizaciones comunitarias canadienses insisten en que ofrecer una plataforma a Steve Bannon significa "normalizar el odio" después de la masacre que mató a 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh el sábado.

Los estudiantes de la Escuela Munk de Asuntos Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto también instan a los organizadores a cancelar la invitación de Bannon, que tiene puntos de vista racistas, antisemitas e islamófobos, según ellos.

Luisa Ortiz-Garza es miembro del organismo Nadie es ilegal, No One is Illegal, en Toronto.

La posición de Nadie es ilegal Steve Bannon tiene una plataforma que está legitimando la supremacía blanca, la discriminación y la violencia contra musulmanes, judíos, afro descendientes, indígenas y personas de color, inmigrantes, refugiados, la comunidad LGBTQ y las mujeres. Hay que detener este supuesto debate.

No será un debate sobre la libertad de expresión, dice Ortiz-Garza. Es una plática entre dos personas de derecha que son parte del movimiento en contra de los derechos de las minorías, agrega.

Rudyard Griffiths, presidente de Munk Debates, cree en cambio que proporciona "un servicio público" al permitir que Steve Bannon y el comentarista conservador David Frum "debatan vigorosamente sus ideas" y "dejen que la audiencia saque sus propias conclusiones".

Señala también que estos eventos tienen la intención de proporcionar un "espacio neutral" para la discusión de temas difíciles.

Mañana viernes, en Toronto, Steve Bannon debatirá con David Frum sobre el tema: "El futuro de la política occidental es populista y no liberal". Steve Bannon defenderá esta tesis, a la que David Frum se opondrá.

Posición de los partidos políticos

Este caso tuvo ecos hasta en Ottawa, donde el Nuevo Partido Democrático considera que la participación de Bannon es inapropiada.

"Le pido a la Fundación Munk que cancele esta invitación por respeto a las víctimas de Pittsburgh", dijo el diputado del NPD Charlie Angus.

En el contexto actual, "no es aceptable que los provocadores como Bannon tengan la oportunidad de presentar posiciones extremas", agrega el parlamentario de Ontario.

El Sr. Bannon es el provocador en jefe de los movimientos de extrema derecha en todo Estados Unidos.

-Charlie Angus, MP de NDP para Timmins-James Bay

Un portavoz del NDP confirmó que la posición de Angus es la del partido.

Su colega Nathan Cullen reconoce que esta situación genera un debate sobre la libertad de expresión. Aunque se preocupa por proteger este derecho fundamental, también teme el impacto que este tipo de discurso puede tener en ciertos individuos.

"Hemos visto los efectos trágicos de la retórica política que alimenta el odio. Algunos recuperan estas palabras para convertirlas en acciones concretas “.

El malestar también está presente en los rangos liberales. El diputado de Toronto Adam Vaughan, hubiera preferido que Bannon no sea invitado, aunque, según él, no es decisión de los políticos interferir en tales eventos.

"Es intencionalmente provocativo y hemos visto que no hace falta mucho para que las personas peligrosas hagan mucho daño", dice.

"Los ataques contra instituciones religiosas, incluso en Toronto, se están intensificando", agregó el diputado liberal.

Proporcionar un foro no ayuda a la situación y no contribuye a una mejor comprensión del populismo de derecha. Le agrega más aceite al fuego.

-Adam, Vaughan, diputado liberal de Spadina-Fort York.

Su colega, la ministra Mélanie Joly, cree que son los organizadores los que tienen que explicar el porqué de la invitación.

Asegura que su gobierno "siempre defenderá el punto de vista de nuestras minorías y [...] mantendrá la cohesión dentro de nuestra sociedad".

En defensa de la libertad de expresión

Otros partidos políticos abogan primero por la libertad de expresión.

Maxime Bernier, miembro del Parlamento y líder del Partido Popular de Canadá, recuerda que "es una característica de nuestra democracia. Las personas que no comparten nuestra opinión son bienvenidas al debate».

"Tampoco comparto todas sus ideas", dijo.

El líder interino del partido Bloc Québécois defiende una posición similar.

"La libertad de expresión es importante, pero no debe ser una invitación al odio o la violencia. Es un tema muy delicado, pero creo que siempre debemos favorecer la libertad de expresión ".

-Mario Beaulieu.

Bannon, una persona controvertida

El ex estratega del presidente estadounidense es polémico donde quiera que vaya.

Steve Bannon fue el jefe del sitio de noticias ultra conservador Breitbart News.

Es conocido por su postura antiinmigratoria. Instó al presidente Trump a adoptar el decreto para prohibir la residencia a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.

Bannon ya ha sido eliminado de la lista de oradores de eventos públicos. En septiembre pasado, el Festival de Nueva York decidió cancelar su participación luego de fuertes reacciones de los lectores de la revista del mismo nombre.

Ortiz-Garza, de No One is Ilegal dice que hay que boicotear ese evento.

“Queremos detener este debate. Invitamos a las personas que compraron los boletos para presenciar el debate, que no asistan. Invitamos a los medios a no transmitir este supuesto debate”.

La manifestación está convocada en el Roy Thomson Hall a las 5 pm el 2 de noviembre si el evento no se cancela.

Los organizadores esperan también la participación de la ciudadanía el viernes. Estudiantes de diversas universidades canadienses, como la de York y de Ryerson han confirmado su participación en la manifestación dice Ortiz-Garza.

