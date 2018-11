Los probióticos, no tan buenos, dicen investigaciones científicas

¿Quién no escuchó, leyó, vió, que los probióticos eran bacterias “amigas” que se encuentran en los alimentos fermentados y ayudan a activar nuestro sistema inmune?

Sin embargo, un nuevo estudio revela que la ingesta de este tipo de alimentos no está exenta de riesgos.

Un doble estudio publicado por la revista médica Cell intenta descubrir por un lado cómo se comporta un cuerpo sano ante la colonización de las bacterias y, por otro, cómo ayudan estas bacterias a las personas a recuperarse después de haber tomado antibióticos.

Todos los días, millones de personas toman probióticos: preparaciones que contienen bacterias vivas que están destinadas a fortalecer sus sistemas inmunológicos, prevenir enfermedades o reparar los efectos adversos de los antibióticos. Sin embargo, los beneficios de los probióticos no han sido probados médicamente.

Ni siquiera está claro si las bacterias probióticas colonizan realmente el tracto digestivo o, si lo hacen, qué efectos tienen en los seres humanos y sus microbiomas, las bacterias nativas en sus entrañas.

Investigaciones del Instituto de Ciencia Weizmann muestran, tanto en ratones como en humanos, que una preparación probiótica de 11 cepas de las familias probióticas más utilizadas a veces puede ser menos beneficiosa para el usuario y su microbioma.

No es de extrañar entonces que científicos estén sonando la alarma sobre los tan mentados productos probióticos para la salud (suplementos, pastillas y aditivos alimentarios) afirmando que no tienen ninguna base científica.

“Cuando pienso en todas las exageraciones con los probióticos, reconozco que tengo sentimientos encontrados”, dijo Brett Finlay, microbiólogo de la Universidad de Columbia Británica que se especializa en microbiomas y probióticos. Él es el autor del libro Let Them Eat Dirt: Saving Your Child from an Oversanitized World.

“A veces funcionan para algunas cosas, pero hay una gran cantidad de exageraciones que son realmente injustificadas”, dijo en el programa Quirks & Quarks, del radiodifusor público CBC.

Hay investigaciones que sugieren que los problemas con el microbioma, la bacteria en nuestras entrañas, podrían estar implicados en todo, desde el síndrome del intestino irritable hasta la depresión clínica.

¿Qué pasa cuando alguien ingiere probióticos?

La idea detrás de los probióticos es relativamente simple. Si su microbioma, su colonia normal de bacterias intestinales, está alterada o desequilibrada, debería poder corregir las cosas introduciendo un montón de bacterias buenas.

Pero el cuerpo humano, y su microbioma, no es simple. Es complicado, y lo que los científicos están aprendiendo es que las soluciones simples para solucionarlo no siempre funcionan.

La investigación

Eran Elinav, profesor de inmunología y microbiología en el Instituto de Ciencia Weizmann en Tel Aviv, publicó recientemente dos artículos separados sobre cómo responde el microbioma a los probióticos en la prestigiosa revista Cell.

En el primer estudio, él y su equipo querían entender qué sucede con las personas sanas que tomaron probióticos: ¿Se mantuvieron los probióticos y se unieron a las otras bacterias en el microbioma intestinal?

Fueron divididos en dos grupos. El primer grupo obtuvo una combinación de 11 de las cepas probióticas de uso común, que tomaron durante un mes. Y el otro grupo tuvo placebos.

Elinav descubrió que los microbiomas de las personas se comportaban de manera diferente a los microbios entrantes. Aproximadamente la mitad de los participantes tenían microbiomas que acogieron a los nuevos insectos en los probióticos y los integraron en su comunidad microbiana, pero la otra mitad tenía microbiomas intestinales que eran hostiles a estos nuevos inmigrantes bacterianos, no los integraron, y por lo tanto estaban bien posicionados afuera.

En el segundo estudio de Elinav, se quería entender mejor cómo podrían funcionar los probióticos en personas enfermas y que habrían tomado antibióticos.

Los antibióticos pueden causar estragos en el microbioma al eliminar las bacterias sanas y no saludables de forma indiscriminada. En consecuencia las personas que toman antibióticos a menudo tienen trastornos intestinales y en los microbiomas que perduran durante mucho tiempo.

Lo que realmente sorprendió en este estudio es que encontramos que las personas que tomaban probióticos después de ingerir antibióticos eran muy resistentes al retorno de su microbioma a su configuración sana y pre-antibiótica.

– Dr. Eran Elinav, Instituto de Ciencias Weizmann

Para decirlo de otro modo, el estudio demuestra que las personas que toman probióticos con antibióticos tardan mucho más en volver a tener una flora intestinal como la que tenían antes de comenzar la medicación. En cambio, aquellos que tomaron bacterias sacadas de su cuerpo con anterioridad a la ingesta de los antibióticos, recuperaron su flora habitual en apenas unos días.

La idea que a menudo se promueve sobre los probióticos es que si los ingiere después de tomar antibióticos, ayudarán a que el microbioma interno se recupere. Eso no es lo que Elinav encontró. Los probióticos en realidad ralentizaron la recuperación del microbioma normal.

Elinav encontró en un seguimiento a más largo plazo que esta inhibición de la recuperación del microbioma normal duró hasta seis meses.

En contraste, los individuos en el estudio que no tomaron ningún probiótico después de los antibióticos recuperaron sus microbiomas normales después de solo tres semanas.

Elinav le djo a Bob McDonald que esto es particularmente preocupante porque la investigación ha demostrado que este tipo de alteración prolongada del microbioma intestinal (el tipo de probiótico que parece estar causando) podría estar implicado en una serie de efectos adversos para la salud como la diabetes, las enfermedades inflamatorias y los trastornos alérgicos.

¿Vale la pena hoy tomar probióticos?

De acuerdo con Brett Finlay, de la Universidad de Columbia Británica, hay ciertos problemas de salud que los probióticos, disponibles en el mercado hoy en día, han demostraron científicamente que funcionan. Algunos ejemplos pueden ser la diarrea asociada con antibióticos, el eccema y algunos casos de cólicos en los bebés.

“Pero el problema es que hay un número perturbador de probióticos”.

Sugirió que si las personas quieren ser consumidores inteligentes a la hora de comprar probióticos, pueden consultar la “Guía clínica de productos probióticos disponibles en Canadá”.

Es un sitio en el que la evidencia clínica de la eficacia de probióticos específicos se registra para enfermedades específicas y ha sido revisada por un equipo de profesionales de la salud.

La idea de que tomar un probiótico que va a curar todo y hacer que te sientas mejor y que es un remedio maravilloso, eso no existe.

– Dr. Brett Finlay, UBC

“Creo que si las personas son serias con los probióticos, realmente deberían tomarse el tiempo de mirar este sitio y decir: ‘¿Cuál es la evidencia clínica de un probiótico en particular y de una enfermedad en particular?’

Con información contradictoria, especialmente acerca de tomar probióticos después de antibióticos, dijo que es mejor verificar en ese sitio web para ver qué probióticos serían los mejores para tratar la diarrea asociada a los antibióticos. Uno de los problemas con la forma en que se venden los probióticos es que las cepas bacterianas no provienen del intestino, por lo que cuando se agregan después de un ciclo de antibióticos, pueden superar a las bacterias pre-antibióticas restantes.

Si las personas se sienten frustradas con la promoción del probiótico que no cumple con las expectativas en un sentido científico o clínico, Finlay dice que hay mejor información y productos en camino. Los científicos están trabajando en nuevos probióticos con una ciencia sólida detrás de ellos, lo que debería dar al público la plena confianza de que lo que están tomando realmente funciona.

Bob McDonald/CBC/RCI