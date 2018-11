Comienza la Vigésima primera edición de los Encuentros Internacionales del Documental de Montreal, RIDM

Con respecto al Premio de las detenidas que ofrece el RIDM, Mara Gourd-Mercado, Directora General del Festival explica “Es una inciativa que comenzó acá en el RIDM en el 2011. La idea en realidad, nosotros trabajamos mucho en las cárceles para traer el documental a lugares donde no están. Nosotros creemos que el documental es también una herramienta para desarrollarse uno mismo como ciudadano, como humano, como ser que piensa. Y nos parece que traer documentales a las prisiones, a las cárceles, es algo que es esencial. Y este jurado que hacemos cada año con las detenidas de la prisión de Joliette, nos parece muy importante porque les permite a estas 5 mujeres, cada año son 5 mujeres diferentes, de vivir un poco a través de las películas lo que está pasando en el mundo y de no estar cortado tanto de lo que pasa. Nosotros creemos que trabajar en cárceles es algo que es parte del proceso de reinserción social” ESCUCHE LA ENTREVISTA http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2018/11/RIDM2018.mp3

A partir de este jueves 8 y hasta el 18 de noviembre, se estará llevando a cabo la Vigésimo primera edición de Encuentros Internacionales del Documental de Montreal, RIDM. La proyección de la película de apertura del festival, Le rêve de Walaa (El sueño de Walaa – What Walaa Wants) contará con la presencia de la directora de la película, la canadiense Christy Garland.

Walaa es una joven palestina de temperamento fuerte que tiene solo un sueño: formar parte de las fuerzas de seguridad palestinas. Desde el regreso a casa de su madre, después de haber estado encarcelada durante 8 años, Walaa se lanza sin vacilar en la realización de su proyecto.

Muy atenta a Walaa, pero también a su entorno, la directora Christy Garland logra contar el aprendizaje de una joven compleja y profundamente adorable, al mismo tiempo que observa de manera sutil, las tensiones familiares y cotidianas en el seno de la sociedad palestina.

La película de clausura es John McEnroe: l’empire de la perfection (John McEnroe: El Imperio de la Perfección – John McEnroe: In The Realm of Perfection) de Julien Faraut. A principios de la década de los 80, el estilo del tenista John McEnroe es copiado por todas las escuelas de tenis, estudiado detenidamente y filmado bajo todos los ángulos. En 1984, en el Torneo de Roland Garros en Francia, John McEnroe juega de una forma casi perfecta y sin embargo fue el checo Ivan Lendl, quien ganó el torneo ese año, en uno de los partidos más míticos que pasó a la historia del tenis.

La vigésimo primera edición de 2108 presenta 157 películas de 47 países, entre los cuales se encuentran muchas películas de latinoamericanas y películas de directores canadienses de origen latinoamericano.

El Festival presentará 25 primicias mundiales, 17 primicias norteamericanas, 30 canadienses y 51 quebequenses. Los Encuentros Internacionales del Documental de Montreal, se afirman cada vez más como el evento ineludible para los artistas locales y presentan nuevamente su voluntad de promover el trabajo las mujeres, puesto que este año 81 mujeres cineastas (y 77 hombres) forman parte de la selección. En esta edición de 2018 se entregarán 11 premios a las películas ganadoras en las distintas categorías.

Pablo Gómez Barrios conversó con Mara Gourd-Mercado, Directora General de los Encuentros Internacionales del Documental de Montreal, RIDM.