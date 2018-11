“El debate sobre el acuerdo de libre comercio será más lento y duro”

Las elecciones de medio término llevadas a cabo esta semana en Estados Unidos, no sólo ponen en juego una serie ]de cambios en el escenario político interno.

Los resultados finales confirmaron la primacía republicana en el Senado, pero los demócratas lograron alzarse con el control de la estratégica Cámara de Representantes.

Tal situación cobra interés particular en momentos en los que se acaba de negociar un nuevo tratado de libre comercio para América del Norte, conocido por sus siglas USMCA (Estados Unidos, México y Canadá).

Algunas de las comisiones parlamentarias que deberán refrendar el texto, una vez que este sea firmado, posiblemente durante la cumbre del G20 prevista para fines de noviembre de este año en Buenos Aires, Argentina, serán presididas por la oposición demócrata: destacan los comités de Agricultura y Comercio.

Uno de los cambios que podrían producirse en el texto final, a instancias de los demócratas y de los sindicatos, tienen que ver con el capítulo de las disposiciones laborales.

Por otro lado, el sistema de la Gestión de la Oferta, de gran peso sobre todo en el sector lácteo en la provincia de Quebec, apareció durante las gestiones como uno de los puntos más conflictivos en el diálogo con Estados Unidos. Los representantes políticos sostuvieron en sus apariciones públicas que los productores de ese país consideraban al mecanismo como injusto y que los dejaba en desventaja a la hora de asegurar sus beneficios comerciales.

Varias entidades del sector agrícola estadounidense desmienten a los negociadores: no sólo no ven al mecanismo como una amenaza, sino que lo toman como modelo y consideran que deberían preservarlo y hasta copiarlo.

Además, la Unión Nacional de Agricultores estadounidense expresó en su momento su oposición a la apertura del mercado de lácteos en Canadá que, por su tamaño, no alcanzaría para remediar las penurias económicas por las que atraviesa el sector del otro lado de la frontera.

La Gestión de la Oferta busca una estabilidad de precios del sector, limitando las importaciones y asegurando un margen de rentabilidad para los productores.

Del diálogo con nuestra entrevistada surge que numerosos sectores de la economía estadounidense no están de acuerdo con algunos de los lineamientos tomados en cuenta en el diseño del USMCA. Por el contrario, consideran que el nuevo NAFTA no solo no soluciona los problemas del acuerdo original, sino que se aleja varios pasos de esos objetivos

Algunos de ellos no verían con malos ojos que la nueva mayoría demócrata en la Cámara de Representantes impulse cambios al texto.

Karen Hansen-Kuhn, del Instituto de Agricultura y Políticas Comerciales de Estados Unidos, brinda más detalles, en entrevista con Luis Laborda.