Un dron provocó pánico a una osa y su bebé  

El video de un cachorro trepando por una colina preocupa a científicos de la vida silvestre preocupados por la invasión de drones

Se pensó inicialmente que un video que mostraba a una mamá oso y su bebé trepando por una pendiente nevada como una historia inspiradora sobre la perseverancia. Pero investigadores dicen que en realidad se trata de animales amenazados por un dron intruso.

El video, que se ha visto más de 22.4 millones de veces en Twitter, muestra a la madre oso pardo y su cachorro subiendo una colina empinada y cubierta de nieve. El cachorro se desliza tres veces, pero sigue subiendo hasta que finalmente llega a la cima.

El video fue originalmente subido a YouTube por una compañía llamada ViralHog. Los titulares llamaron el clip “lindo”, “adorable” y “prueba de que nunca debes rendirte”.

Pero Clayton Lamb, un candidato a doctorado en la Universidad de Alberta que estudia las poblaciones grizzly, dice que la madre oso nunca habría llevado a su cachorro a un terreno tan traicionero a menos que estuvieran huyendo de algo, en este caso, del zumbido ruidoso y vibrante que los estaba filmando .

La persona que grabó el video estuvo haciendo su trabajo, pero Lamb es uno de los varios científicos que denuncian sobre cómo se obtuvieron las imágenes.

“A pesar de que el final resulta bueno, creo que se puso en gran riesgo al cachorro”, le dijo Lamb a la periodista Carol Off, del programa de CBC, As It Happens.

“Los cachorros pequeños en esa época del año son aproximadamente del tamaño de un perro pequeño y están bastante débiles, por lo que si se hubiera caído por el precipicio, podría haber resultado gravemente herido”.

A estos animales, claramente, no les gustaba ser acosados por este drone.

– Clayton Lamb, Universidad de Alberta

El momento más preocupante, dijo, es cuando la cámara se acerca al cachorro a medida que éste se acerca a la cima de la colina, y vuelve a caer cuando su madre desliza la nieve con la pata.

Lamb sospecha que el dron estuvo volado demasiado cerca de los animales, lo que provocó que la madre se asustara y atacara.

“En cierto modo, el dron hizo que la madre golpeara la nieve y llevara al cachorro a bajar por la pendiente, haciendo que se deslizara en un área de acantilado, lo que puso al cachorro en un riesgo bastante grande”, dijo.

Videógrafo niega haberse acercarse demasiado

Dmitry Kedrov, quien filmó los osos en la costa del Mar de Okhotsk de Rusia, dijo al sitio web ruso Lenta.ru que el efecto de zoom se agregó en la postproducción.

Desechó las críticas al video y dijo que su equipo observó a los osos deslizándose por la pendiente varias veces antes de filmarlo.

“Esta es la vida ordinaria de los animales”, dijo en una cita traducida del ruso.

Pero varios observadores de la vida silvestre dicen que no creen en esa explicación.

“Observas a la madre oso en ese video y ella está mirando fijamente al dron”, dijo a la National Geographic Sophie Gilbert, ecóloga de la vida silvestre en la Universidad Estatal de Idaho.

“Probablemente nunca haya visto algo así en su vida. Tiene un cachorro muy joven y, por supuesto, su respuesta será de miedo”.

Aprendiendo una lección

Lamb dijo que el video, que la gente percibió inicialmente como una lección de no rendirse nunca, realmente nos enseña algo diferente.

“Los animales, en realidad no se rinden. Es cierto. Está en su naturaleza seguir adelante”, dijo.

“También podemos usar su naturaleza para aprender algo sobre cómo actuar con ellos, y a estos animales claramente no les gustó ser acosados por este dron. Y creo que una respuesta responsable sería retirar tu dron y quizás intentar filmar ese video de una manera que no acose a estos animales».