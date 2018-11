En Perú el expresidente Alan García es arraigado por caso de corrupción

Un fiscal peruano solicitó que se prohíba la salida del país al expresidente Alan García mientras es investigado por presuntos sobornos en la construcción de un tren para Lima, proyecto en el que estaba involucrada la empresa brasileña Odebrecht, dijo una fuente judicial.

García, quien vive mayormente en España, llegó horas antes a Lima para declarar ante el fiscal José Pérez en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en la construcción del servicio de transporte, pero la audiencia fue postergada por el magistrado.

El exmandatario, que gobernó el país dos veces entre 1985-1990 y 2006-2011, negó en varias ocasiones haber recibido el pago de sobornos.

El fiscal Pérez postergó más temprano el interrogatorio a García porque amplió la investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos, según fuentes de la fiscalía.

La solicitud de prohibir que García salga del país ocurre luego de que el medio local de investigación IDL Reporteros informó que Odebrecht le habría pagado al exmandatario 100.000 dólares por una conferencia y que el dinero habría salido de un fondo de la firma destinado a pagar sobornos en varios países de América Latina.

García, quien acudió a la fiscalía, confirmó que ha realizado varias conferencias a nivel internacional, incluyendo ante un grupo empresarial en Brasil, pero rechazó las acusaciones de que su participación fuera pagada por la constructora brasileña.

“He recibido con sorpresa (el pedido del fiscal), después de hacer un largo viaje, me ha sorprendido que se suspenda la reunión y se pida una restricción de salida del país. Esto no me afecta y declaro que me allano al pedido”, dijo a periodistas.

La policía ya arrestó a algunos funcionarios del segundo gobierno de García, acusados de favorecer a Odebrecht en las licitaciones para la construcción de la línea 1 del Metro de Lima, el primer tren para el transporte de pasajeros de la capital peruana.

El caso de sobornos que involucra a Odebrecht ha salpicado a los cuatro últimos presidentes de Perú. Los exmandatarios Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski están siendo investigados en el país; mientras que sobre Alejandro Toledo pesa un pedido para su extradición desde Estados Unidos.