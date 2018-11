Desarrollan un sustituto de la carne a base de plantas… y lo fabrican con una impresora 3D

Es una realidad que en los países desarrollados existen cada vez más gente que opta por no consumir carne animal, sea por defender el medioambiente, por política, por defensa de los animales o solamente porque su economía se lo permite. Lo cierto es que la oferta de alimento y suplementos para que la dieta de estas personas sea nutricionalmente viable es cada vez más amplia. Algunos especialistas aconsejan a los “veganos y vegetarianos” acompañar suplementos para obtener todas las vitaminas necesarias para una vida normal.

Y dentro de las alternativas alimenticias para esta gente, aparece en el horizonte una opción que por ahora no es de comercialización masiva, pero promete una revolución para aquellos que extrañen la textura de la carne. Se trata de el proyecto de Giuseppe Scionti quien desarrolla en Barcelona, España, un método para crear un producto vegetal en una impresora 3D que se aproxima mucho a una alternativa con la textura de la carne.

Según el diario “El Pais”, Scionti, un investigador milanés de 31 años, experto en biomedicina e ingeniería de tejidos, es quien a logrado obtener filetes artificiales cuya textura se aproxima a la carne, algo que ha ido ajustando mediante diversos test de compresión y tracción. El investigador ya ha hecho los trámites necesarios para obtener una patente que está en proceso.

Ya existen otros métodos para lograr alternativas para suplantar la carne que al mismo tiempo beneficia a los animales y al medio ambiente: la carne de laboratorio hecha de células madre y la carne vegetal. En los dos casos hay todavía elementos que entorpecen el proceso, como por ejemplo, en el caso de la carne de laboratorio, es muy onerosa y hasta el momento no se ha podido encontrar un sustituto al suero fetal bovino, ingrediente que resulta imprescindible y que implica sacrificar al animal y al embrión. La menos dañina para los animales es la carne vegetal, que si bien logró acercarse bastante al gusto, solo se ofrece en albóndigas y hamburguesas, pues no se ha podido imitar la textura de la carne en un bife por ejemplo.

La aparición de este proyecto nació en realidad en el mes de noviembre pasado, gracias a un comentario casual durante el proceso de creación de un implante de oreja humana. Uno de sus compañeros de trabajo aseguró que la textura parecía realmente auténtica. Scionti pensó que si este trabajo en la impresora 3D podría imitar tejidos humanos, porque no imitar tejidos animales y comestibles.

El investigador explicó que la dificultad radica en lograr reordenar las nanofibras de las proteínas de origen vegetal para que imiten la estructura de las proteínas animales.

Hoy por hoy, imprimir 100 gramos de carne vegetal costaría algo menos de 3 dólares, pero según los investigadores, a medida que el proceso se vaya mejorando, y que comience su industrialización y comercialización, el precio disminuirá acorde al aumento del volumen producido. Pero quizás uno de los datos más destacados es que, a través de la obtención de aminoácidos a partir de la proteína de guisantes y arroz, el filete impreso también tiene las propiedades nutricionales de un pedazo de carne de res.

Es importante mencionar que los defensores del medioambiente están muy contentos con este desarrollo pues según lo expresado por Scionti, la materia prima utilizada no tiene ningún tipo de impacto negativo en el medio ambiente. En el proceso, el investigador desestimó el uso del aguacate o la quinoa pues estos alimentos necesitan ser importados y eso ocasionaría un impacto negativo en el medioambiente.

Hay un detalle, que no es menor, en el cual Scionti está trabajando arduamente y es lograr que esta impresión de carne sintética tenga el gusto más próximo al de la verdadera carne. Para lograr este objetivo, el italiano comenzó a presentar este proyecto a diversos chef internacionales con el objetivo de encontrar la manera de darle el gusto necesario.

En el mercado, puntualmente en Estados Unidos, existen varias posibilidades, como por ejemplo “Impossible Burger and Beyond Meat” dos de las más conocidas. En Canadá, la marca Beyond Meat puede adquirirse en los locales de comida rápida A&W.

Scionti asegura que los fabricantes de carne cultivada en laboratorio han logrado hasta ahora grandes avances en lo que respecta a la apariencia, mientras que los elaborados con proteína vegetal tienen sabores más matizados y que en definitiva, es un mercado en pleno crecimiento. Para aquellos que quieran dar el paso sin sacrificar el gusto tan particular de la carne, deberán esperar para lograr todo el conjunto es decir, lograr el sabor y la textura de la carne animal en una misma impresión 3D.

Fuentes: Bussines Insider, El País.