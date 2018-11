¿Por qué Toronto batió un récord de asesinatos en lo que va del año?

La policía canadiense confirmó esta semana que Toronto batió su récord de asesinatos establecido en 1991, con el asesinato el domingo pasado del joven Cardinal Licorish, de 23 años de edad, que se convirtió en la víctima mortal número 90 de la ciudad más grande de Canadá. Licorish murió después de haber sido baleado en un edificio del noreste de la ciudad.

Pero cabe señalar aquí, que aunque Toronto haya superado así el récord de 89 asesinatos que tenía desde 1991, la tasa de homicidios sigue siendo inferior a la de hace 27 años. En 1991, la tasa de asesinatos por 100.000 personas era de 3.8%, mientras que en la actualidad el índice es de 3.3%.

Pero es importante señalar también que entre los 90 muertos de este año se encuentran las 10 personas que perdieron la vida víctimas de Alek Minassian, de 25 años de edad, que lanzó su camioneta a toda velocidad en un andén de la ciudad en el mes de abril pasado. Hay que sumarles también otras dos víctimas abatidas por Faisal Hussain, que sufría de problemas mentales.

Estos dos ataques, que no fueron ataques terroristas, pero que aterrorizaron a la población, aumentaron el índice de criminalidad de la ciudad por homicidios de 11%, dice el Julian Sher, periodista de investigación y autor de varios libros sobre el crimen organizado en Canadá.

¿Pero hay otros factores? http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2018/11/TORONTO1.mp3 Una de las grandes razones por la que vimos una disminución de la criminalidad en Montreal, Nueva York y en otros lugares, es que la población de hombres jóvenes entre 18 y 24 años disminuyó. Pero no en Toronto. En esa ciudad, ese grupo demográfico aumentó. Además, Toronto es una gran ciudad. Geográficamente, físicamente y en consecuencia, los barrios desfavorecidos son inmensos y existen grandes pandillas.

Pandillas que no forman parte de las pandillas motorizadas como los Hells Angels, como fue el caso en Montreal hace años en que aumentó la violencia en la ciudad, debido a enfrentamientos entre pandillas motorizadas enemigas, la mafia, los ajustes de cuentas, el crimen organizado y otros tipos de homicidios.

En Toronto, seguro que las pandillas motorizadas están activas pero no tanto como en Montreal y los mafiosos existen pero no son tan violentos como lo son en otros lugares del país. El problema en Toronto son las pequeñas pandillas de la calle que no tienen ninguna regla ni disciplina, lo cual ha generado toda la violencia que han causado tantas muertes en la ciudad. El jefe de la policía de Toronto, Mark Saunders afirma que el récord de asesinatos en la ciudad está relacionado con una oleada de violencia entre pandilla criminales callejeras rivales y con el elevado número de armas de fuego ilegales en las calles. Pero hay que decir también que las pandillas callejeras están estrechamente ligadas con la pobreza de los barrios, afirma Julian Sher.

Pandillas callejeras y pobreza http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2018/11/TORONTO2.mp3 Hay barrios en Toronto que se parecen mucho a barrios en Estados Unidos que llamamos gueto. Y hay grandes debates, mucho más que lo que ha habido aquí en Montreal sobre cómo debe actuar la policía. Qué deberíamos hacer. Hay peleas entre el alcalde de Toronto y el nuevo Primer ministro, Doug Ford que quiere una “mano dura”. Peleas entre el Consejo de ciudadanos que tiene la responsabilidad de la policía y el jefe de la policía. Uno de los grandes es si se debe poner más el acento en lo que llamamos “policía comunitaria” o en una acción mucho más represiva.

Es cierto que Toronto batió hasta ahora un récord de 27 años, pero hay que poner las cosas en perspectiva. Está claro que el número de muertos es impresionante, la gente está inquieta y la imagen de Toronto se ha salpicado, pero lo que los criminólogos examinan es el índice de homicidios por 100.000 personas.

El índice global en Canadá es de 1.5% por 100.000 habitantes. El de Toronto en los últimos años oscilaba entre 1.4 y 1.5%. Y el de Montreal es 1.1%. Pero hay ciudades más peligrosas en Canadá, dice Julian Sher.

Ciudades más peligrosas en Canadá http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2018/11/TORONTO3-1.mp3 La ciudad más peligrosa según las últimas cifras de Estadística Canadá es Thunder Bay con 5.8%. Cinco o seis veces más peligrosa que Montreal. Es el índice de criminalidad que es importante. Más no obstante, en la actualidad, Toronto es más peligroso que Montreal. Ayer el alcalde de Toronto John Tory, dijo que va poner más dinero en las fuerzas policiales. Se habla de 200 policías que harán patrullas comunitarias este verano. Hay grandes debates políticos en Toronto que vienen.

Existía antes una práctica en Toronto y era que la policía le pedía a la gente de identificarse sin razón aparente. Y el sindicato de la policía, que es muy activo y muy militante, insiste en que el abandono de esta política ha contribuido al aumento de la criminalidad en la ciudad, mientras que los grupos ciudadanos de libertad civil afirman por su parte que ese procedimiento era racial, porque la mayoría de los detenidos eran jóvenes negros.

Hay que decir que en Toronto hubo varios homicidios cometidos por la policía, lo cual creó una tensión política entre la policía y la población era importante. Pero diferentes instancias en el seno de la policía municipal están de acuerdo para afirmar que se necesitan otros efectivos civiles y otras prácticas porque no es simplemente con más policías que se va a reducir un problema tan grave como el índice de asesinatos en la ciudad, concluye Julian Sher, periodista de investigación y autor de varios libros sobre el crimen organizado en Canadá.

Alain Gravel entrevistó a Julian Sher

RCI/Radio Canadá/La Presse Canadienne/journalmetro.com/hoylosangeles.com