¿Es peligroso para su salud dejar de comer carne?

Lo sabemos, existe una tendencia a reducir o incluso abandonar nuestro consumo de carne. Pero, ¿pueden los vegetarianos y veganos enfermarse al eliminar las proteínas animales de su dieta?

En 2015 y según la IARC, la Organización Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, una porción de 50 gramos de carne procesada consumida cada día aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en un 18%. La misma organización también ha explicado que el consumo de carne aumenta la vulnerabilidad a diferentes patologías como la diabetes y el cáncer.

De hecho, el consenso científico no solo dice que es saludable reducir el consumo de carne, sino que incluso puede ser mejor para cualquiera convertirse en vegetariano o vegano.

Pero, ¿es peligroso dejar de consumirla?

Absolutamente no, mientras su dieta se mantenga equilibrada, le dice la doctorante en ciencias de enfermería Sarah Lafontaine al radiodifusor público Radio Canadá.

La carne no es necesaria para estar saludable

Al igual que muchos profesionales de la salud, la doctorante en ciencias de enfermería Sarah Lafontaine insiste en los beneficios de comer menos carne. Si los consumidores redujeran la cantidad de carne que comen, su salud sería mejor, dice ella.

Y para aquellos que temen quedarse sin proteínas todos los días, ella responde que las proteínas animales pueden ser reemplazadas muy fácilmente por proteínas vegetales que se encuentran en una variedad de verduras (legumbres, verduras, granos, nueces y semillas).

En una revisión sistemática reciente, del 2017, de 108 artículos científicos sobre este tema, los investigadores determinaron que la eliminación de la carne de la dieta generalmente tenía muchos efectos positivos.

“Hay muchos efectos positivos en un régimen vegetariano y vegano, como una disminución en el índice de masa corporal y, por lo tanto, una disminución en el peso. También reduciremos el colesterol y las LDL, que son las grasas malas que causan problemas cardíacos. Además disminuiremos el nivel de glucosa en la sangre, lo que puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2”.

Además dice, con este tipo de dieta, se reduce el riesgo de cáncer en general.

Consuma leguminosas y cereales

Estos beneficios provienen del hecho de que el nivel de grasas (incluidas las grasas saturadas) en los alimentos vegetales es mucho menor que en la carne. Los vegetarianos y veganos normalmente reemplazan la carne con una variedad de alimentos, incluyendo verduras, frutas, soja, nueces, aceites vegetales y las famosas legumbres.

“Las leguminosas son un alimento excelente”, dice Sarah Lafontaine. Hay muchos estudios que muestran que todos debemos comerlas. Contienen fibra, proteínas y hierro, por lo que es muy nutritivo. ”

Según Sarah Lafontaine, lo importante es complementar las proteínas vegetales, que no contienen todos los aminoácidos que se encuentran en la carne, al consumir legumbres y cereales en el mismo día.

Y, no está de más recordar. Consumimos demasiada carne en los países desarrollados. No hace falta ser vegetariano o vegano para aseverarlo. Los datos de la FAO lo corroboran. Y esto supone un gran impacto no solo para nuestra salud sino para el medioambiente.