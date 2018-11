“Black Friday” y el “Cyber Monday”; de que se trata y algunos consejos

Que vivimos en una sociedad de consumo es un hecho. Y que las fórmulas para el consumo en una era cibernética se multiplican, no es una novedad. Pero el “Viernes Negro” no es nuevo; en realidad, esta fórmula se remonta a principios de los años 50, cuando los negocios minoristas iniciaban la temporada en vistas de las compras navideñas. Y la fecha coincide con el día después de la Acción de Gracias en Estados Unidos pues se aprovechaba el feriado para lograr grandes volúmenes de venta explotando el día libre de la mayoría de los trabajadores. Esta fórmula se fue extendiendo por el mundo gracias a Internet, aunque en la gran mayoría de los países no se festeje la Acción de Gracias.

En cambio el “Cyber Monday” o Lunes Cibernético se remonta al año 2005. Esta práctica se volvió una tradición justamente gracias a las grandes tiendas virtuales que querían competir con las extraordinarias ventas del “Viernes Negro”. Según un sitio especializado, esta gran venta en línea se realiza el lunes y no el sábado o domingo porque la mayoría de la gente está en el trabajo y compra desde su computadora en el trabajo, práctica que resulta más fácil porque las conexiones en las oficinas son mucho más rápidas que en el ambiente hogareño.

Para tener una idea, en Canadá, en el 2017, los consumidores que compran artículos promocionales de Viernes Negro ha aumentado al 31%. De acuerdo al sitio Statista.com, en Canadá, el gasto medio en compras para las fiestas de fin de año en el 2017 fue de 1.622 dólares. Desde el punto de vista generacional, los millennials son los que más gastan sobrepasando su presupuesto en un 55%.

¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para las compras durante el “Black Friday” y el “Cyber Monday”?

La mayoría de los sitios de protección al consumidor aconsejan “no comprar por deporte” es decir, comprar lo que realmente se necesita. Este consejo suena banal, pero es muy común ver salir gente con 5 televisores de una tienda, y a ciencia cierta, nadie en su sano juicio compraría esta cantidad de televisores para uso personal. Si el objetivo es re-vender, puede ser que funcione, pero comprar por comprar, no es una buena idea.

Evitar las compras compulsivas porque la promoción lo vale. Es muy común comprar porque está barato, y esa es justamente la trampa; en estos días promocionales, todo está más barato.

Luego de haber realizado la lista de lo que uno necesita, hacer un pequeño estudio de mercado. Es importante no dejarse llevar por el impulso pues en realidad, no necesariamente todo está más barato. Hay que revisar si efectivamente hay una rebaja o sólo se trata de un golpe de marketing. Para estar seguro, hay que verificar el precio original para no incurrir en gastos superfluos.

Revisar las políticas de devolución y de garantía sobre los productos. Es posible que aprovechando el volúmen de ventas, las empresas no otorguen ni posibilidad de devolución ni garantías, aumentando así la posibilidad de venta de garantías prolongadas sobre artículos que no lo necesitan.

Tener especial cuidado con el “FOMO”; es una sigla de en inglés que significa “Fear of Missing Out” o miedo a perder la oportunidad; si bien se trata de solo dos días, es probable que los minoristas extiendan los días de venta de esas promociones.

En cuanto al “Lunes Cibernético”, tener en cuenta las precauciones de siempre para con las compras en Internet. En el siguiente link, una serie de concejos para las compras por internet.

Comprar en internet es efectivamente una práctica común y corriente en los tiempos actuales. Y si bien todos los años aumenta significativamente la cantidad de ventas en línea, en tiempo de fiestas, ese aumento es mucho más elevado. Efectivamente, los…»

Fuentes: Businnes Insider, Statista.com