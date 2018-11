La falta de progreso en el cambio climático está poniendo en riesgo la salud de los canadienses

Según informa The Lancet, la contaminación del aire, las olas de calor, los incendios forestales y las inundaciones causan muertes

Un nuevo informe de una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo dice que el hecho de que Canadá no haya logrado reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no solo está matando al planeta; está matando a los canadienses.

El informe sobre los impactos del cambio climático en la salud, publicado el miércoles en The Lancet, concluye que abordar el cambio climático sería lo más importante que los gobiernos pueden hacer para mejorar la salud humana en este siglo.

La exposición crónica a la contaminación del aire por las actividades que emiten gases de efecto invernadero está contribuyendo a la muerte de aproximadamente 7,142 canadienses al año y 2.1 millones de personas en todo el mundo, según el informe.

Las olas de calor, los incendios forestales, las inundaciones y las grandes tormentas están causando más muertes y enfermedades a largo plazo, pero hay pocos datos disponibles sobre cuántos.

La primera recomendación en el informe es simplemente rastrear la cantidad de enfermedades y muertes relacionadas con el calor en Canadá, algo que no se hace en absoluto en la mayoría de las provincias.

El verano pasado, los funcionarios de salud pública en la provincia de Quebec dijeron que 90 personas murieron durante una ola de calor. El sur y el este de la provincia de Ontario sufrieron el mismo calor, pero Ontario no rastrea las muertes relacionadas con el calor de la misma manera, por lo que nadie sabía cuántas personas se habían visto afectadas en la provincia de al lado.

La Dra. Courtney Howard, una médica de emergencia de Yellowknife, territorio del Yukón, que escribió la sección canadiense del informe, dijo que en este momento el mundo está en ritmo de aumentos de temperatura a los que no podemos adaptarnos, lo que resulta en más muertes y enfermedades.

La temperatura promedio en la superficie del mundo ya es aproximadamente 1 C más cálida que en la era preindustrial, y si seguimos emitiendo gases de efecto invernadero en los niveles actuales, el aumento será de entre 2,6 C y 4,8 C a finales de siglo dijo ella.

“No estamos seguros de poder adaptarnos a eso de una manera en que podamos mantener la misma estabilidad de la civilización y los sistemas de atención de salud a los que estamos acostumbrados”.

– Dra. CourtneHoward.

“Estamos hablando de no solo mantener los niveles de la enfermedad, estamos hablando de nuestra capacidad para brindar atención médica”.

Las partículas finas de contaminantes en el aire causan muertes prematuras por enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón, infecciones respiratorias agudas y enfermedades pulmonares crónicas. Las olas de calor más frecuentes contribuyen al golpe de calor y a las temporadas de polen más intensas, lo que puede agravar las alergias y el asma, al igual que los incendios forestales.

Las temperaturas más cálidas también ayudan a los insectos a prosperar, lo que significa más enfermedades transmitidas por insectos. La incidencia de la enfermedad de Lyme, que se transmite por garrapatas, aumentó un 50 por ciento solo en 2017.

Howard dijo que un nuevo término que está surgiendo entre los profesionales de la salud mental, “eco-ansiedad”, que describe el estrés mental causado por los cambios relacionados con el clima, o incluso solo la amenaza que pueden presentar.

Los funcionarios de salud pública tendrán que adaptar sus respuestas a los peligros como los incendios forestales, porque la mayor intensidad y frecuencia de los incendios significa que más comunidades tienen mal aire por mucho más tiempo, dijo Howard.

La mayoría de las autoridades de salud aconsejarán a las personas que permanezcan en lugares cerrados durante días llenos de humo, pero cuando esos períodos duran semanas, no es una solución sostenible.

Howard dijo que si no intensificamos nuestros esfuerzos, el cambio en el mundo será masivo, incluyendo más guerras y migración.

“Soy médica de urgencias y estoy trabajando en esto porque es una emergencia”, dijo.

La Asociación Médica Canadiense y la Asociación Canadiense de Salud Pública están de acuerdo con los hallazgos y recomendaciones de The Lancet. “Los profesionales de la salud ven de primera mano los efectos devastadores para la salud de nuestro clima cambiante”, dijo el Dr. Gigi Osler, presidente de la Asociación Médica Canadiense, en un comunicado. “Desde incendios forestales hasta olas de calor y nuevas enfermedades infecciosas, ya estamos tratando los efectos del cambio climático en la salud”, dijo. “Este es el imperativo de salud pública de nuestro tiempo”.

The Canadian Presse/RCI