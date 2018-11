Sin tetas no hay paraíso pero con tetas es posible que pueda haber un infierno

No podemos decir eso. Y es la razón por la que decimos que están asociados. No hemos encontrado y no comprendemos qué es lo que sucede. No sabemos qué es lo que crea exactamente el cáncer. Existen varias hipótesis, pero sabemos que ese cáncer se encuentra solo en las mujeres que tienen implantes mamarios. Y esto crea problemas sobre todo para las mujeres que sufren de otros síntomas, porque está claro que el cáncer lo vemos, pero esos síntomas no.