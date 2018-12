Atleta canadiense recibe sus dos medallas olímpicas 10 años más tarde

Años difíciles

Los 4 años entre 2008 y 2012 fueron verdaderamente difíciles. Depresión, burn out, cambié 5 veces de entrenador. Fue muy difícil. Me entrené en toldo para carros, que mi papá transformó en una especie de garaje poniéndole puertas, con poca calefacción. Seguro que esos 4 años hubieran sido muy influenciados por una medalla de bronce porque habría contado con más apoyo y probablemente que me hubiera entrenado al menos en un garaje con calefacción.