Relator de la ONU califica de “dramática” la situación de defensores de DD. HH en Colombia

Después de un recorrido de 10 días por el país y de haber escuchado por los menos a 200 de ellos, Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas, denunció el aumento de asesinatos de defensoras y defensores de los derechos humanos en Colombia, después de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, e hizo un llamado al gobierno para que los proteja.

“Como relator especial he visitado muchos países, pero la situación que veo en Colombia es realmente dramática” dijo Forst y contó que pudo percibir “el miedo y el horror” que viven las y los defesores de DD.HH ante los constantes ataques y amenazas. Es la cuarta vez que Michel Forst va Colombia, pero es la primera en que su visita es de carácter oficial.

“Hay al mismo tiempo una disminución drástica en el número de homicidios en el país, probablemente relacionada al proceso de paz (…) y un fuerte aumento de homicidios de defensores de derechos humanos”, dijo el relator especial de Naciones Unidas.

El acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre la el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, ahora disuelta, dejó un vacío de poder en diferentes regiones de Colombia que fue llenado por otros grupos armados. Y ahora “son ellos los principales responsables de los ataques contra los defensores” afirma el enviado de la ONU.

“Estuve horrorizado por los relatos de campesinos afro colombianos e indígenas que describen los ataques a los que están confrontados sin poder decir el nombre de los autores”. Algunos de los sospechosos son miembros del Estados y de las fuerzas del orden, dijo Forst.

El relator de Naciones Unidas se reunió este martes con el presidente de Colombia, Iván Duque, para compartir los hallazgos de su gira por el país. Tras su encuentro con el funcionario de la ONU, Duque dijo que es un “presidente comprometido, todos los días, no solamente con los derechos de los líderes sociales” sino también con involucrarlos en la construcción del pacto por la equidad.

El relator destacó también que su presencia en Colombia se debía a una petición del presidente Duque, tras 10 años de no presentarse una visita de este tipo en el país.

Michel Forst se reunió también con la Fiscalía General de la Nación y dice a ese respecto que el nivel de impunidad fue una de las principales discusiones con los defensores de los derechos humanos. “Tuve una gran discusión con la Fiscalía, discutimos los datos y la cifras de impunidad y no estoy muy convencido de sus resultados”. Según el relator de la ONU, los datos proporcionados no son convincentes, “parece haber alguna confusión en cómo los están presentando. No puedo comentar más por ahora”.

