Canadiense de Alberta abrió finalmente un regalo de Navidad de hace 47 años

Adrian Pearce, un residente de Edmonton, provincia de Alberta, en el oeste canadiense, que apareció en primera página de la prensa internacional por haberse negado a abrir el regalo que su novia en ese entonces le había ofrecido hace 47 años -pocos minutos antes de dar por terminada su relación con él- supo al fin este jueves cuál era su contenido cuando ella viajó hasta Edmonton y lo abrió por él.

Adrian Pearce, hoy casado y padre de 2 hijos, recibió el regalo de Navidad envuelto en un papel violeta brillante un poco antes de la Navidad de 1971 de parte de Vicki Allen, que era su primera novia en la escuela secundaria George S. Henry de Toronto.

Vicky Allen rompió con Adrian Pearce al momento de entregarle el regalo. Deprimido Pearce regresó a su casa, lanzó el regalo bajo el arbolito de Navidad y juró que nunca lo abriría. La historia fue hecha pública en diciembre del año pasado y pasó en la televisión, los periódicos y sitios Web de todo el mundo.

Anoche, después de la intervención de un amigo común que los puso en contacto por intermedio de Facebook, Adrian y Vicki se encontraron en un café de Edmonton y ella abrió el regalo por él. Ella misma ya no se recordaba qué era el regalo, porque hacía tanto tiempo que ya había olvidado.

“Oh no! No puedo darle eso!” se exclamo Vicki Allen al abrir el regalo que contenía un pequeño libro titulado “Amor es: Nuevas formas de detectar ese tipo de sentimiento” (Love Is: New Ways To Spot That Certain Feeling), con los dibujos y los dichos sobre el amor. “La ironía es extrema”, dijo ella.

Durante todos esos años, incluso después de su matrimonio, Adrian Pearce ponía siempre el regalo, un poco deteriorado por el paso de los años, bajo el arbolito de Navidad.

Este evento permitió recaudar fondos para la Oficina Navideña de Edmonton, un organismo de beneficencia local que ofrece cenas de Navidad a las familias necesitadas.

RCI/La Presse Canadienne