Yves Bélanger es el Director de Fotografía de la última película de Clint Eastwood: La Mula

La importancia de la imagen

Es Jean-Marc que me dijo: Yves, no sé por qué, pero me gustaría que al principio la gente piense que estamos en una iglesia. Había como pequeños farolitos rojos en cada mesa. Yo los recogí y los puse juntos en primer plano y como era un plano detalle y no había Profundidad de Campo, todo lo que se veía eran los farolitos y detrás había un rocola que parecía un vitral. Mathew habla y justo cuando agarra su vaso de whisky, Jean Marc cortó en el plano entero y ahí vemos las chicas y comprendes…