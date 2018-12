Naturaleza vs crianza: los gemelos ayudan a la ciencia

¿Ustedes adivinan lo que piensan? ¿Tienen los mismos gustos? ¿Deciden lo mismo en trabajo y estudios? ¿Por qué se visten, peinan igual? ¿Si uno se enferma, el otro también? Son algunas de las preguntas que escuchan los hermanos gemelos frecuentemente por el misterio que ha rodeado por siglos su semejanza, como dos gotas de agua.

Y aunque no existe prueba científica de esa conexión paranormal sí la hay de su enorme similitud genética.

El astronauta de la NASA Scott Kelly regresó a la Tierra en marzo de 2016, después de pasar casi un año en la Estación Espacial Internacional.

Scott tiene un hermano gemelo idéntico, Mark, quien también fue astronauta hasta que se retiró en 2011.

El genoma casi idéntico de los hermanos les está dando a los investigadores la oportunidad única de realizar un estudio de “naturaleza vs. crianza”. Mark era el control en la Tierra, mientras Scott estaba en el espacio. Los investigadores tomaron muestras de ambos hermanos antes, durante y después del tiempo de Scott en el espacio.

La investigación está ayudando a la NASA a entender cómo el cuerpo podría resistir las tensiones del tiempo prolongado en gravedad cero. En última instancia, podría decirles lo que necesitan saber sobre un viaje de ida y vuelta a Marte.

Scott y Mark Kelly comienzan una nueva fase del Estudio de los Mellizos de la NASA

Actualmente hay 10 grupos de investigación que analizan diferentes aspectos del cuerpo humano en el espacio.

Bob McDonald, periodista del programa Quirks and Quarks del radiodifusor público CBC habló con la Dra. Susan Bailey, bióloga radioterapeuta en el Departamento de Ciencias Ambientales y Radiológicas de la Salud (ERHS, quien está liderando el estudio de los telómeros. Dicha investigación está dirigida a observar los cromosomas de los astronautas para descubrir cómo el espacio afecta el envejecimiento relacionado con el estrés.

Parte de su programa de investigación actual incluye ser una de las 10 investigaciones seleccionadas por la NASA para el Estudio TWINS, un esfuerzo integrado para iniciar la investigación en ciencias de la vida humana en el espacio en una nueva era de estudios moleculares u “ómicos”.

El objetivo general del Estudio TWINS es identificar los factores específicos del vuelo espacial que influyen en la salud humana, consideraciones importantes a medida que pasamos más y más tiempo, más y más profundo en el espacio, abriéndonos camino a Marte. Los gemelos Scott y Mark Kelly son los sujetos de esta oportunidad de investigación única.

Bailey y su equipo están evaluando los cambios en la longitud de los telómeros y la actividad de la telomerasa en los gemelos ligados al espacio y la tierra, así como en una cohorte de astronautas no relacionados.

Para la investigadora, el mantenimiento de los telómeros representa no solo un indicador clave de la salud general, sino también un biomarcador particularmente relevante del envejecimiento y las enfermedades degenerativas relacionadas con la edad (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares y cáncer), ya que refleja las experiencias combinadas (por ejemplo, nutricional, psicológica) , y tensiones físicas) y exposiciones ambientales (p. ej., radiaciones UV e ionizantes) encontradas durante el vuelo espacial.

Objetivo: Marte Los astronautas necesitarán llegar a Marte y ser capaces de realizar tareas físicas y cognitivas para sobrevivir durante meses en un entorno de gravedad parcial de la superficie marciana. Tendrán que construir el hábitat en el que vivirán, realizar el mantenimiento del sistema y llevar a cabo investigaciones científicas. Al comprender cómo la microgravedad influye en el ADN de los astronautas, se pueden desarrollar medicamentos y otras medidas para prevenir estos cambios y asegurar que los astronautas se mantengan saludables. Los resultados facilitarán la identificación de los efectos interactivos y las relaciones que sugerirán posibles estrategias de mitigación para futuros estudios, así como también los esfuerzos de medicina de precisión para monitorear la salud y evaluar el riesgo de enfermedad no solo de los astronautas, sino también de aquellos en la tierra.

Naturaleza-entorno

Los estudios de gemelos han desempeñado un papel importante al permitir que los científicos determinen qué parte de nuestra naturaleza proviene de nuestros genes y qué de nuestro entorno.

La Dra. Nancy Segal es profesora de psicología y directora del Centro de estudios de gemelos en la Universidad Estatal de California en Fullerton. También es autora de muchos libros sobre gemelos, entre ellos “Born Together, Reed Apart”, sobre un estudio histórico en el que trabajó con gemelos criados aparte y pronto publicará un nuevo libro llamado “Twin Mythconceptions: False Beliefs, Fables, and Facts sobre Twins “.

Ella dice que la mayoría de los comportamientos se han analizado en estudios de gemelos, y que los científicos han podido averiguar qué papel juega la genética en la inteligencia, la personalidad e incluso el temperamento de una persona. Cuando se trata de gemelos que fueron criados aparte, la Dra. Segal dice que les dan a los científicos una habilidad aún más única para determinar “una estimación pura del efecto genético”.

Miro a los gemelos como tesoros científicos. Porque solo por actuar naturalmente, en diferentes contextos de investigación, los gemelos nos dicen mucho sobre nuestro comportamiento humano y cómo llegamos a ser así.

– Dra. Nancy Segal

Tegan y Sara Los hermanos que nacen el mismo día y de la misma madre pueden ser gemelos idénticos o mellizos. Los gemelos idénticos son monocigóticos, es decir que se derivan de un óvulo fertilizado que se divide en dos. Siempre tienen el mismo sexo, características faciales similares y el mismo ADN. Como Sara y Tegan. Ellas conforman una banda pop indie, son hermanas gemelas de la provincia canadiense de Alberta. Las artistas, ambas íconos LGBTQ, están escribiendo su biografía que se publicarán en de 2019. El libro, titulado High School, Escuela secundaria, se publicará el 24 de septiembre de 2019.

Un caso único en la historia: 4 gemelos idénticos intercambiados

La Dra. Nancy Segal escribió una historia fascinante, en base a una investigación que le llevó tres años: “Accidental Brothers: The Story of Twins Exchanged at Birth and the Power of Nature and Nurture” (Hermanos accidentales: la historia de gemelos intercambiados al nacer y el poder de la naturaleza y la crianza).

Es una historia real de dos parejas de gemelos idénticos colombianos intercambiados al nacer y el libro “Hermanos accidentales”, muestra cómo el entorno y la crianza afectan al desarrollo de individuos genéticamente iguales.

El caso de Jorge Enrique Bernal Castro, William Cañas Velasco, Carlos Alberto Bernal Castro y Wilber Cañas Velasco fue conocido en 2015 en Bogotá, pocos meses después de que los cuatro jóvenes descubrieran, por una casualidad, que dos de ellos habían sido intercambiados al nacer por un error del hospital.

Cada pareja vivió 25 años con el convencimiento de que eran mellizos, y que las diferencias físicas entre ambos eran normales.

Éste es el único caso conocido de gemelos adultos idénticos intercambiados doblemente.

Las investigaciones sobre gemelos ayudan a los científicos a dilucidar el enigma de por qué el entorno influye en el desarrollo del ser humano.

CBC-RCI-BBC