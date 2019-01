Canadá y los desafíos del cambio climático

Pero más allá de las cuestiones geoestratégicas, el Ártico y el norte de Canadá se enfrentan a la grave amenaza de la desaparición gradual del permafrost. Cabe recordar que el suelo congelado de las regiones árticas contiene la mayor reserva de gases de efecto invernadero. Además de debilitar la estabilidad de los hogares, un deshielo total del permafrost, que nunca tiene sentido, sería un desastre para nuestro medio ambiente.

La contaminación producida en Canadá

Canadá tiene alrededor del 0,5% de la población mundial, pero produce casi el 2% del total de las emisiones mundiales de GEI. El gobierno federal ha implementado programas de reducción de GEI además de iniciativas regulatorias (ecoENERGY, ecoTRANSPORT, etc.) que alientan a las empresas y a los ciudadanos a centrarse en fuentes de energía limpia como la electricidad.

Para Steven Guilbeault, ex-director y co-fundador del organismo medioambiental Équiterre, los esfuerzos políticos no son suficientes.

"Canadá está empezando a tomar en serio la cuestión de la adaptación al cambio climático porque ya hemos entrado en la era del cambio climático. No nos queda más remedio que adaptarnos, pero aunque hayamos empezado a hacerlo, sigue siendo demasiado poco.", dijo el activista ecológico en entrevista con RCI.

En virtud del Acuerdo de París sobre el Clima firmado en 2015, Canadá debe limitar el calentamiento global por debajo del umbral crítico de 2 grados centígrados. Sin embargo, los datos publicados en abril de 2018 indican que Canadá debe aumentar el ritmo de reducción de los gases de efecto invernadero si quiere cumplir con sus obligaciones.

From forest fires in British Columbia to heatwaves in Ontario and Quebec, to floods in New Brunswick, Canadians know there’s a real cost to climate change. If we do not take action now, the cost is only going to grow — so let's work together and get to it. pic.twitter.com/ynvIz2hVOu

