El voluntariado para ayudar a los Centros de Alojamiento para Cuidados a Largo Plazo

Los Centros de Alojamiento para Cuidados a Largo Plazo (CHSLD por sus siglas en francés) acogen a adultos o ancianos en pérdida de autonomía que no son capaces de vivir en sus propias casas porque por todo tipo de razones no cuentan con toda la ayuda familiar necesaria para poder hacerlo. Generalmente, los ancianos dirigidos hacia un centro de alojamiento necesitan 3 horas y más diarias para cubrir sus necesidades.

Los CHSLD públicos y privados tienen modalidades similares y los costos de estadía son idénticos. Solo los CHSLD privados y no financiados, pueden fijar sus propias reglas en la medida en que tengan un permiso del Ministerio de Salud y de Servicios Sociales de Quebec que les permita acoger a pensionistas. En Montreal hay 60 CHSLD públicos y 35 privados.

El envejecimiento de la población ha hecho que todos estos centros estén desbordados, sobre todo teniendo en cuenta que en la actualidad hay una escasez de mano de obra en todo el sector de la salud en la provincia. No vamos a hablar de la escasez de médicos y enfermeras sino de la escasez de empleados encargados de asistir a las clientelas de los CHSLD.

Este oficio es fundamental para el bienestar de las personas que viven en esos lugares. Ellos y ellas ayudan a los pacientes a levantarse al momento de las comidas y los instalan en sus camas al momento de dormir. Les ayudan en su aseo personal, a vestirse o desvestirse y es responsable de cambiar sus sábanas. Todo esto, respetando su integridad y su dignidad.

Ahora bien, debido a la escasez de mano de obra, un CHSLD de la ciudad de Drummondville, provincia de Quebec, se vio obligado a recurrir al voluntariado para ejecutar una de las tareas que normalmente hacen los encargados de la asistencia a la clientela de estos centros: la alimentación. Este es un proyecto piloto del Centro Integrado Universitario de Salud y de Servicios Sociales de la Mauricie y del Centro de Quebec, CIUSSS-MCQ, que busca encontrar soluciones rápidamente para ayudar a personal pero también para seguir ofreciendo servicios de calidad continuos a su clientela a pesar de la escasez de mano de obra. Marie-Claude Renée es la instigadora de este proyecto piloto.

FALTA DE PERSONAL http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/VOL-2.mp3 Cuando falta personal en una unidad de vida. Seguro que los que trabajan allí deben responder lo más rápidamente posible a las necesidades de alimentación a los residentes. Pero cuando en una unidad hay 35 residentes que alimentar y que tenemos pocos empleados. Es muy difícil para nuestro personal.

Una de las consecuencias que suscitaba esta escasez de personal en la alimentación de los pacientes es que muchos de ellos debían esperar y cuando les llegaba su turno debían consumir sus alimentos fríos. Otra consecuencia es que el personal titular tiene menos tiempo para ofrecer a los pacientes en el momento en que necesitan cuidados.

Marie-Claude Renée afirma que el trabajo de los voluntarios se orientó exclusivamente en las actividades de las comidas para que en la medida de lo posible los pacientes tuvieran un servicio de calidad. Ahora bien, sabiendo el celo de los sindicatos en los lugares de trabajo, ella dice que los trabajadores sindicados los recibieron muy bien.

¿Y LOS SINDICATOS? http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/VOL-3.mp3 Yo le puedo decir que en las unidades mismas, el personal recibe a los voluntarios como aliados muy importantes. En lo que respecta al sindicato no tuve que hablar con ellos. Pero está claro que si extendemos eventualmente el proyecto, nuestra organización ira a negociar con ellos.

Marie-Claude Renée dice que el proyecto piloto está funcionando muy bien en su institución y que cuando llegue el momento de hacer la evaluación, dependiendo de los resultados, se podría seguramente extender a otras regiones.

El trabajo de ayuda a la alimentación que ejecutan los voluntarios parece a primera vista una actividad simple, pero puede resultar riesgosa para ellos porque dependiendo del estado de salud del paciente, algunos pueden correr el riesgo de asfixiarse mientras comen. Pero antes que comiencen sus tareas, la institución les ofrece una formación.

FORMACIÓN http://www.rcinet.ca/es/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/VOL-4-.mp3 Tenemos una formación que se asemeja mucho a la de los nuevos encargados. Hay criterios establecidos para la ayuda a la alimentación y las residentes que reciben esta ayuda no son a riesgo de asfixiarse, no acumulan alimentos en la boca. En el fondo no son considerados a riesgo por la enfermera de la unidad.

Esta selección facilita la tarea y la responsabilidad del voluntario. Además, dice la instigadora del proyecto, los voluntarios alimentan a los residentes únicamente en los lugares comunes, de tal forma que siempre a personal experimentado que puede intervenir si se presenta algún problema.

Marie-Claude Renée está muy contenta y muy satisfecha con los resultados de este proyecto piloto, pero a su juicio no es la solución al problema. Por el momento es una solución temporal a largo plazo que les rinde un gran servicio porque hay algunos residentes que pueden tomar hasta 45 minutos para consumir su comida. Pero ella piensa que es una solución puesta en acción y que da buenos resultados pero no es la solución para contrarrestar el problema de la escasez de mano de obra.

Según la Red de la Acción Voluntaria de Quebec: Más de 2.2 millones de quebequenses, hombres y mujeres, mayores de 15 años hacen anualmente trabajo voluntario en la provincia de Quebec.

Estas personas han contribuido, en el transcurso de 2013, con 268 millones de horas de trabajo ante organismos quebequenses.

Una cuantificación del valor de horas de voluntariado realizadas en Quebec, que si fueran remuneradas en salario promedio de los organismos comunitarios representaría alrededor de 7.000 millones de dólares.

En Quebec, cuando los gobiernos inyectan 1 dólar en el seno de un organismo en acción voluntaria, los voluntarios y sus asociaciones generan en promedio 4 dólares en prestación de servicios variados en el seno de su comunidad.

Los voluntarios trabajan en los sectores de la cultura y el esparcimiento (37%), los servicios sociales (28%), la salud (19%), educación e investigación (14%), la religión (12%), medioambiente, desarrollo y vivienda (7%), asociaciones de negocios y profesionales, sindicatos, defensa de derechos (7%).

Alain Gravel entrevistó a Marie-Claude Renée

RCI/Radio Canadá/Internet