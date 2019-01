Joven exiliada saudita en Canadá recibe amenazas y será protegida por guardia de seguridad

La joven saudita Rahaf Mohammed, quien llegó a Canadá el sábado después de huir de su país, está protegida por un servicio de seguridad privado debido a las amenazas que recibe en las redes sociales.

“Estamos preocupados por su seguridad”, dijo Mario Calla, director ejecutivo de COSTI, organismo encargado de su integración del país, después de un breve comunicado de prensa de la joven de 18 años en Toronto.

Contratamos a una empresa de seguridad profesional para vigilar el lugar donde vive, y nos aseguramos de que nunca esté sola, que uno de nuestros empleados o alguien que conozcamos esté con ella.

– Mario Calla, director general de COSTI

“Vamos a tener más reuniones para determinar qué más podemos necesitar”, dijo Calla, y agregó que buscará el consejo del gobierno y la policía sobre este tema.

“Ella ha recibido amenazas en las redes sociales”, explicó para justificar estas medidas de seguridad, que son poco comunes entre los refugiados que se benefician de los servicios COSTI.

El Sr. Calla también dijo que COSTI acompañará a Rahaf Mohammed en las distintas etapas que debe atravesar cada refugiado: información sobre los derechos de los inmigrantes, obtención de tarjetas de seguro social y de salud, apertura de una cuenta bancaria, etc.

“También estamos pensando en mudarla a un lugar permanente. Planeamos instalarla con una familia, para que no viva sola “, dijo.

Vivir una vida normal

Mohammed, ella ha quitado “al-Qunun” de su nombre porque su familia la ha repudiado, afirma que su familia la maltrató física y mentalmente desde que tenía 16 años, y que pensó en escapar durante años.

“Estuve expuesta a violencia física, persecución, opresión, amenazas de muerte. Estuve encerrada durante seis meses”, dijo en árabe, describiendo lo que sucedió después de cortarse el cabello.

“Sentí que no podía lograr mis sueños mientras viviera en Arabia Saudita”.

Después de dar tres entrevistas a los medios el lunes, incluida una a CBC-radio Canadá, la joven decidió hacer una declaración a la prensa el martes antes de intentar encontrar una vida más normal en su nuevo país, dijo Calla.

“Entiendo que todos aquí y en todo el mundo me desean lo mejor y que les gustaría seguir sabiendo cómo me va, pero por el momento no haré otras entrevistas. Les pido a todos que respeten mis deseos “, dijo Rahaf Mohammed.

Me gustaría comenzar a vivir una vida privada normal como cualquier otra mujer joven que vive en Canadá. Eso empieza con la ayuda para mi proceso de reubicación y, por supuesto, con el aprendizaje del inglés.

– Rahaf Mohammed

Radio Canadá-RCI-CBC