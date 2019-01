El Castor Cibernético del 18, 19 y 20 de enero 2019

Hola que tal! Les habla Pablo Gómez Barrios y es un gran placer estar con ustedes. Hoy en la represa cibernética, con Leonora Chapman, Paloma Martínez y Leonardo Gimeno les presentamos El Castor Cibernético de este viernes 18 de enero en vivo y en directo por Facebook Live, Youtube y en nuestro sitio rcinet.ca.

LA MÚSICA

Patricia Cano nació en Sudbury, provincia de Ontario, donde creció en el seno de una familia originaria de Perú. Diplomada de la Universidad de Toronto en Teatro y Literatura española. Después de sus estudios viajó a París, donde trabajó con la célebre compañía de teatro francesa Le Théâtre du Soleil. Ella tuvo una gran influencia musical de Tomson Highway, primer dramaturgo y compositor indígena Cri de Canadâ.

Patricia le ha dado la vuelta al mundo a su lado e interpreta sus canciones y sus historias en un espectáculo Cabaret Cri. Los temas que nos interpreta en nuestro Castor de hoy son todos compuestos por Tomson Highway. Del álbum THE (POST) MISTRESS, escuchamos primero When Last I Was in Buenos Aires, Argentina. Seguido por MAD TO LOVE y terminamos con el tema THE WINDOW.

LOS TEMAS QUE DESTACAMOS ESTA SEMANA

Leonora Chapman nos habla de una nueva perspectiva para los trabajadores temporales que sufren abusos aquí en Canadá.

Ottawa ha anunciado que planea permitir que los trabajadores migrantes, con acusaciones comprobadas de maltrato, encuentren empleo en otro lugar de Canadá sin temor a ser penalizados o regresados a sus países.

Eso significa en la práctica que con un permiso de trabajo abierto, el trabajador podría buscar un nuevo trabajo de inmediato y escapar de la situación difícil a la que lo sometía su empleador.

Con estas nuevas regulaciones propuestas, se reduciría la probabilidad de que los trabajadores migrantes no tengan otra opción que el maltrato o el abuso.

Paloma Martínez Mendez nos habla de una nueva ley que protege a los niños indocumentados.

En 2018, Quebec dio un paso muy importante al modificar la Ley de Educación Pública para proporcionar una educación universal y gratuita a “todo niño cuyos padres (o tutores) tengan su residencia habitual en Quebec hasta el final de su educación secundaria (o hasta los 18 años de edad)”, independientemente de su situación migratoria.

Cuando publicamos nuestro reportaje 8 años sin escuela, hoy los hermanos Gamboa reescriben su historia, les hablamos de los desafíos a los que se enfrentaron Mark, Mathew y James Gamboa,quienes después de que se les negara el asilo político, no pudieron asistir a la escuela secundaria en su condición de menores indocumentados. Y ésto, a pesar de que los padres de los jóvenes tuvieran un estatus de inmigrantes recibidos.

Leonardo Gimeno se pregunta si Facebook e Intragram están manipulando a los usuarios con Desafío del Décimo Aniversario.

La moda de hacer desafíos mediante las redes sociales no es nueva. Estos retos virales se hicieron populares desde hace ya varios años y algunos tuvieron muchísima repercusión, como por ejemplo el “Mannequin Challenge” que fue furor a fines del 2016 y el “Ice Bucket Challenge” que nació como una estrategia publicitaria solidaria para con los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica.

En los últimos días, un nuevo desafío surgió, el llamado #10YearChallenge, que consiste en que los usuarios de las redes compartan un montaje de dos fotos de su rostro con diez años de diferencia entre ellas. Algunos analistas indican que esta iniciativa podría tener impactos inesperados, como por ejemplo, la posibilidad que Facebook esté recopilando datos para un nuevo sistema de reconocimiento facial en desarrollo.

Yo por mi parte, los invito a escuchar un reportaje sobre la detección del cáncer de mama solo con una prueba de saliva.

Según la Sociedad Canadiense del Cáncer, el cáncer de mama es la forma de cáncer más propagada entre las canadienses y es el que más víctimas provoca en Canadá. Se estima que alrededor de una canadiense sobre 8 sufrirá de este cáncer y una de cada 31 morirá de esta enfermedad.

Está claro que la mejor forma de combatir esta enfermedad es la prevención precoz y el descubrimiento que una simple prueba de saliva permite detectar mejor los riesgos de desarrollar un cáncer de mama, es un descubrimiento mayor hecho por un equipo del Centro de Investigación del CHU de Quebec-Universidad Laval.

También les ofrecemos el programa como fue emitido en vivo por Youtube Live

Y para finalizar, un álbum de fotos preparado por Leonardo Gimeno reflejando en imágenes algunas de las noticias de esta semana en Radio Canadá Internacional

