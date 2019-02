Personal diplomático canadiense en Cuba demanda al gobierno

Cinco diplomáticos canadienses y sus familias, que enfermaron imprevistamente mientras cumplían funciones en Cuba, decidieron demandar al gobierno de Canadá por más de 28 millones de dólares.

La instancia fue presentada el miércoles 6 de febrero en un tribunal federal y los diplomáticos justificaron la misma diciendo que las autoridades del país no les brindaron la protección adecuada, ocultaron información crucial y minimizaron la seriedad de los riesgos que ellos y sus familias enfrentaron en la isla.

Por su parte, el ministerio de Relaciones Exteriores reconoció que 9 adultos y 5 menores de edad, todos pertenecientes a familias de diplomáticos, desarrollaron una enfermedad extraña mientras se encontraban en La Habana.

Los trastornos, similares a los que en su momento habían sido denunciados por funcionarios estadounidenses en la representación de su país en Cuba, incluyeron náuseas, mareos, dolores de cabeza y problemas para concentrarse, malestares similares a los que puede producir una conmoción cerebral, aunque los afectados no padecieron ningún tipo de accidente que justificara esos problemas.

En una declaración, el ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que está intentado determinar con precisión las causas de esos síntomas, agregando que la salud y la seguridad del personal diplomático y su grupo familiar es una de sus prioridades.

Por su parte, los demandantes sostuvieron que alertaron en varias ocasiones a Ottawa respecto a la situación en La Habana, pero que el gobierno nunca dio una respuesta adecuada a esos planteos.

Las especulaciones giran en torno a un posible ataque mediante el uso de dispositivos de ultrasonido o microondas, sustancias contaminantes desconocidas o, incluso, cantos de grillos.

Si bien hasta el momento no se han podido establecer pistas que lleven a una respuesta convincente en torno a la situación, los responsables canadienses no descartan que factores ambientales, como toxinas presentes en el aire, el suelo o el agua, y ya no toman en cuenta la hipótesis de un ataque mediante el uso de ondas de sonido.

Tiempo atrás, personal de la embajada de Estados Unidos denunció una situación similar. Washington se apresuró a acusar al gobierno cubano de haber lanzado un ataque contra sus diplomáticos mediante el uso de un arma sonora secreta, pero esa hipótesis se fue desvaneciendo con el tiempo, ante la falta de evidencias en ese sentido.