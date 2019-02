Un día obscuro para el presidente estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordará al miércoles 27 de febrero de 2019 como uno de los días más complicados y negativos desde que asumió su presidencia.

A las declaraciones expresadas por su ex abogado personal, Michael Cohen, ante una comisión parlamentaria, en la que este lo acusó de racista, estafador y mentiroso, el mandatario debe sumar el fracaso rotundo de su segunda cumbre con el presidente norcoreano, Kim Jong Un.

Trump se había reunido con el líder de Corea del Norte para asegurarse que ese país pusiera fin a su iniciativa nuclear.

El ex abogado personal del titular de la Casa Blanca dijo que su ex jefe es un racista y un estafador, que usa a su círculo más íntimo para encubrir las declaraciones en su contra sobre abusos sexuales y que mintió durante la campaña electoral en torno a sus intereses comerciales en Rusia.

Cohen debe testimoniar el jueves ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. La declaración, que se llevará a cabo a puertas cerradas, abordará el trabajo del ex abogado con Trump y su conocimiento del imperio comercial del magnate.

En su aparición ante los legisladores el miércoles, Cohen reconoció haber mentido a los representantes, al mismo tiempo que sostuvo que su ex jefe estaba al tanto de los contactos de su equipo de campaña con el responsable del sitio de Internet Wikileaks, que le habría facilitado información que permitió al candidato republicano atacar a su contrincante demócrata, Hillary Clinton, dañando sus posibilidades para llegar a la Casa Blanca.

“No voy a seguir protegiendo a Trump”, sostuvo Cohen ante la comisión y agregó que la lealtad hacia su ex jefe le costó “la felicidad de mi familia, amistades, mi licencia de abogado, mi honor, mi reputación y pronto me costará mi libertad”.

En una conferencia en Vietnam, el presidente estadounidense negó lo dicho por Cohen y dijo estar proco impresionado por sus declaraciones y calificó la sesión de la comisión con su palabra favorita, catalogándola de “falsa”.

Por otra parte, la cumbre nuclear entre Trump y su par norcoreano Kim Jong Un se convirtió en un fracaso, luego que las partes no lograron alcanzar un acuerdo en torno a las sanciones estadounidenses contra el país asiático, impidiendo avanzar en las conversaciones sobre el programa nuclear de Corea del Norte.

El fracaso de las negociaciones ocurrió luego de una jornada en la que los dos mandatarios se esforzaron por mostrarse en público con semblante optimista, en torno a la posibilidad de poner fin a los enfrentamientos entre sendos países y desactivar la amenaza de utilización de armamento nuclear en un eventual conflicto.