La equidad es posible si los hombres se implican más en las tareas domésticas dice la ONU

Las disparidades profesionales entre hombres y mujeres no han conocido una verdadera reducción desde hace 25 años y la situación no cambiará sin los hombres no asumen tareas domésticas en sus casas, dijo este jueves Naciones Unidas.

La Organización Internacional del Trabajo, OIT, reveló en un nuevo informe que la brecha entre los índices de empleo de hombres y mujeres ha disminuido apenas de 2 puntos porcentuales en el transcurso de los últimos 27 años.

En 2018, la probabilidad que las mujeres tuvieran un empleo era inferior a la de los hombres de 26%, a pesar que sondeos indicaban que 70% de las mujeres preferían trabajar en vez de quedarse en sus hogares.

En su informe publicado ante del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, la OIT resalta que había varios factores que bloquean la equidad en el empleo y que “el más pesado es el cuidado de los niños”.

“En los últimos 20 años, el tiempo consagrado por las mujeres al cuidado de los niños y las tareas domésticas no remuneradas no ha disminuido prácticamente y el de los hombres aumentó solo de 8 minutos diarios”, afirma Manuela Tomei, directora del departamento de Condiciones de trabajo y de equidad de la OIT. A este ritmo, agrega “se necesitarían más de 200 años para lograr a la equidad del tiempo invertido en tareas domésticas no remuneradas”.

Según el informe, 647 millones de mujeres en edad de trabajar (21.7%) en el mundo trabajan a tiempo completo en tareas no remuneradas para otros y el porcentaje sube a 60% en los países árabes. A título comparativo, solo 42 millones de hombres (1.5%) hacen la misma actividad.

Esta desigualdad significa para las madres una “penalización profesional de la maternidad” frente al empleo, mientras que los padres gozan de un prima salarial, dice el informe de la OIT.

Al mismo tiempo, la brecha de la remuneración entre hombres y mujeres se estabiliza en alrededor de 20% en el mundo, incluso en cerca del doble en países como Pakistán y Arabia Saudita. “Cuando los hombres participan más en las tareas domésticas, encontramos más mujeres en puestos de dirección”, dice la directora del departamento de Condiciones de trabajo y de equidad de la OIT.

