NO definitivo, la aspirina no previene enfermedades cardíacas

Cambio radical en la prevención de enfermedades cardíacas: el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón ya no recomiendan a todos a tomar aspirina diariamente, como lo ha sido durante décadas.

Pensar que hace no mucho tiempo, la aspirina (el nombre comercial del ácido acetilsalicílico o AAS) se veía casi como una panacea y se recomendaba a todas las personas de 50 años o más.

Sin embargo, numerosos estudios vienen anunciando lo contario: una dosis diaria baja de aspirina no previene los ataques cardíacos, ni los accidentes cerebrovasculares, ni la demencia o la discapacidad física en adultos mayores, como muestran tres estudios publicados en el New England Journal of Medicine

De hecho, las personas mayores que toman una dosis diaria baja tenían más probabilidades de sufrir una hemorragia interna grave que aquellas que tomaron un placebo, señaló la investigación presentada a inicios del año.

Uno de esos estudios descubrió que la aspirina no previene los primeros accidentes cerebrovasculares ni los primeros ataques cardíacos en personas con riesgo moderado. Otra aspirina probada en personas con diabetes, que tienen más probabilidades de tener problemas cardíacos o morir, encontró que el beneficio modesto observado se asoció con un mayor riesgo de sangrado grave.

El cambio anunciado a fines de la semana pasada por el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón es un resultado directo de estudios recientes que han cuestionado la relevancia de este enfoque. La aspirina tiene un efecto sobre las plaquetas, y grandes estudios han encontrado que el riesgo de sangrado parece ser mayor que el beneficio de prevención contra las enfermedades del corazón.

Por lo tanto, el cambio es importante, incluso si está dirigido específicamente a personas sanas.

Sin embargo, las dos organizaciones estadounidenses advierten que la aspirina puede tener algún lugar en la prevención en pacientes cuyo riesgo de enfermedad cardíaca es muy alto, pero señala que el problema deberá discutirse entre el paciente y su médico.

Peter Guerra, profesor de la Facultad de Medicina de la Université de Montréal.

“Estamos cuestionando el uso de la aspirina en la prevención, es decir, para los pacientes que nunca han tenido un evento cardíaco. Es una distinción que es bastante importante. Está claro que los pacientes que son cardíacos y que toman aspirina después de un evento cardíaco deben continuar tomando su aspirina”.

El Dr. Guerra cree que la Sociedad Cardiovascular Canadiense emitirá próximamente nuevas pautas sobre la aspirina.

Mientras tanto, las personas sanas que se preocupan por la salud de su corazón se beneficiarían si cambian su dieta, se mueven más y fuman menos, en lugar de ir a la farmacia local para obtener aspirina.

RCI con información de La presse canadienne- L’actualité