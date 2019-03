ESTUDIO: Celulares interfieren en actividades básicas como dormir, comer y compartir la vida con la familia

Una de cada cinco mujeres y uno de cada ocho hombres ahora pierden el sueño debido al tiempo que pasan encadenados a sus teléfonos móviles, según un estudio australiano.

Los investigadores de la Universidad de Tecnología de Queensland han visto un salto en lo que ellos llaman “tecnoferencia” (interferencia tecnológica) en los últimos 13 años.

Como parte del estudio realizado en 2018, los 709 usuarios de teléfonos móviles en toda Australia de entre 18 y 83 años respondieron a las mismas preguntas de una encuesta similar realizada en 2005.

El principal autor del estudio, el Dr. Oscar Oviedo Trespalacios, dijo que el 24% de las mujeres y el 15% de los hombres son ahora “usuarios problemáticos de teléfonos móviles”. Este porcentaje es del 40,9 por ciento entre los jóvenes de 18 a 24 años.

“Cuando hablamos de tecnoferencia nos referimos a las intrusiones e interrupciones diarias que experimenta la gente debido a los teléfonos móviles y su uso. Nuestro sondeo reveló que la tecnoferencia había aumentado entre hombres y mujeres de todas las edades. Por ejemplo, los autoinformes relacionados con la pérdida de sueño y productividad mostraron que estos resultados negativos habían aumentado significativamente durante los últimos 13 años. Este hallazgo sugiere que los teléfonos móviles están afectando potencialmente cada vez más aspectos del funcionamiento diurno debido a la falta de sueño y al creciente abandono de responsabilidades”. Oscar Oviedo-Trespalacios

Las principales conclusiones de la encuesta nacional de 2018 son las siguientes

En 2018, una de cada cinco mujeres y uno de cada ocho hombres pierde el sueño debido al tiempo que dedican a su teléfono móvil (frente al 2,3% de las mujeres y el 3,2% de los hombres en 2005).

debido al tiempo que dedican a su teléfono móvil (frente al 2,3% de las mujeres y el 3,2% de los hombres en 2005). El 12,6% de los hombres afirma que su productividad ha disminuido como resultado directo del tiempo que pasan en su teléfono móvil. En 2005, ningún hombre dijo haber visto su productividad afectada. En 2018, 14% de las mujeres también han notado una disminución de la productividad (2,3% en 2005).

afectada. En 2018, 14% de las mujeres también han notado una disminución de la productividad (2,3% en 2005). El 8,4% de las mujeres (3% en 2005) y el 7,9% de los hombres (1,6% en 2005) tienen dolores y molestias que atribuyen al uso del teléfono móvil.

que atribuyen al uso del teléfono móvil. El 25,9% de las mujeres (3,8% en 2005) y el 15,9% de los hombres (frente al 6,5%) afirman que en ocasiones prefieren utilizar su teléfono móvil en lugar de ocuparse de cuestiones más apremiantes. En el caso de los jóvenes de 18 a 25 años, esta cifra fue del 51,4% (en comparación con el 10,5%).

En el caso de los jóvenes de 18 a 25 años, esta cifra fue del 51,4% (en comparación con el 10,5%). El 14% de las mujeres tratan de ocultar el tiempo que pasan al teléfono (3% en 2005), al igual que el 8,2% de los hombres (3,2% en 2005).

(3% en 2005), al igual que el 8,2% de los hombres (3,2% en 2005). El 54,9% de las mujeres cree que a sus amigos les resultará difícil ponerse en contacto con ellas si no tienen móvil (frente al 28,8%), y el 41,6% de los hombres piensa lo mismo (casi idéntico al 41,9% de 2005).

Los hallazgos de este estudio se publican en la revista médica Frontiers in Psychiatry.

Fuentes : Frontiers in Psychiatry, La Presse canadienne, Queensland University of Technology - Centre for Accident Research and Road Safety.