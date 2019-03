En respuesta a ataques en Nueva Zelanda, Facebook se posiciona contra el supremacismo blanco

Facebook dijo el miércoles que prohibiría el apoyo y la defensa del nacionalismo blanco, un cambio de política que se produce después de que los grupos de derechos civiles criticaron a la compañía estadounidense por su falta de acción en el caso lucha contra el extremismo.

La red social, así como YouTube y Twitter, son el centro de atención después de que un supremacista blanco, autor del tiroteo contra dos mezquitas en Christchurch, en Nueva Zelanda, transmitiera en directo en Facebook las imágenes de la masacre.

En un artículo en su blog, la red social especificó que la medida entraría en vigor la próxima semana y que se instaurará también a sus aplicaciones de Facebook e Instagram.

” […] Desde hace mucho tiempo nuestras políticas han prohibido manifestaciones de odio hacia las personas derivadas de características como raza, origen étnico o religión. Esto siempre ha incluido a la supremacía de la raza blanca. Originalmente no aplicamos el mismo razonamiento a las expresiones de nacionalismo blanco y separatismo porque pensábamos en conceptos más amplios de nacionalismo y separatismo, tales como el nacionalismo estadounidense y el separatismo vasco. Sin embargo, durante los últimos tres meses, nuestras conversaciones con miembros de la sociedad civil y expertos académicos en relaciones raciales en todo el mundo, nos han confirmado que el nacionalismo blanco y el separatismo no pueden separarse significativamente de la supremacía blanca y el odio organizado. Nuestra propia revisión de algunas personas y grupos que representan figuras y organizaciones de odio de acuerdo con nuestra política de Individuos y Organizaciones Peligrosas, reveló más claramente el empalme que existe entre nacionalismo blanco, separatismo y supremacía blanca. Si bien las personas aún podrán demostrar orgullo por su herencia étnica, no toleraremos enaltecimientos ni apoyos al nacionalismo blanco y al separatismo.

Por otro lado, también debemos ser mejores y más rápidos para encontrar y eliminar cualquier manifestación de odio de nuestras plataformas. En los últimos años, hemos mejorado nuestra capacidad para utilizar el aprendizaje automático y la inteligencia artificial a fin de encontrar material de proveniente de grupos terroristas y de odio, y hemos enfocado las más sofisticadas herramientas con ISIS y al-Qaeda. El otoño pasado, comenzamos a usar herramientas similares para atender grupos de odio en todo el mundo, incluidos los supremacistas blancos. Si bien estamos progresando, estamos conscientes que aún que tenemos mucho trabajo por delante. Nuestros esfuerzos para combatir el odio no se detienen aquí. […]”

Hasta ahora, Facebook había estado borrando contenido y páginas promoviendo la supremacía blanca pero no consideraba

el nacionalismo blanco como explícitamente racista.

Siempre será posible para los usuarios “expresar su orgullo por su herencia étnica”, pero la red social “ya no tolerará las disculpas o el apoyo al nacionalismo, y el separatismo de los blancos”, dijo Facebook en una declaración después de que la publicación de la placa madre informó por primera vez de esto cambio de política.

Jacinda Ardern, Primera Ministra de Nueva Zelanda donde tuvo lugar el más reciente evento de este fenómeno de odio que conduce al asesinato, dijo para recibir con satisfacción esta medida.

En Francia, el Conseil français du culte musulman ha presentado una denuncia contra Facebook y YouTube France por difusión de mensajes violentos que incitan al terrorismo.

Fuentes: Reuters, sitio institucional de Facebook.