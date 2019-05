El escritor Alberto Manguel fue invitado al Festival literario Metropolis Bleu de Montreal

LE HACEN FALTA SUS LIBROS

No, no todos. No. En las noches los oigo llamarme y las voces cambian. No podría decir este más que este otro. Lo que me falta es estar rodeado de esa biblioteca. Pero bueno, en la naturaleza del paraíso, el paraíso se pierde. Esa es una definición del paraíso y siempre está perdido. Pero espero que esa biblioteca va a resucitar, quizá aquí mismo en Montreal.