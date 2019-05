Tomas Harris, autor de El Silencio de los inocentes publica un nuevo libro

Después de 13 años sin publicar una sola letra, el novelista estadounidense Thomas Harris, autor del Best Seller El silencio de los inocentes (hispanoamérica) o El silencio de los corderos (España), (The Silent of the Lambs), publica una nueva novela (sin Hannibal Lecter) que saldrá al mercado mundialmente en varios idiomas este mes de mayo.

Titulado “Cari Mora”, el sexto libro del escritor de 78 años, saldrá al mercado en Gran Bretaña el 16 de mayo, en Alemania el 20 de mayo, en Estados Unidos y Canadá el 21 de mayo y en el resto del mundo el 22 de mayo. Su editor en francés, Calmann-Levy prevé una primera impresión de 90.000 ejemplares.

Creador del aterrador personaje Hannibal Lecter, el psiquiatra caníbal en el Silencio de los inocentes, Thomas Harris no había publicado nada desde 2006. De sus novelas precedentes se vendieron más de 30 millones de ejemplares en el mundo.

Adaptada al cine en 1991 por Jonathan Demme, El silencio de los inocentes ganó 5 Oscares en 1992 en las categorías de mejor película, mejor realizador, mejor escenario, mejor acto par Anthony Hopkins y mejor actriz para Jodie Foster.

La nueva novela de Thomar Harris será la primera sin Hannibal Lecter. No se sabe mucho sobre la trama o el contenido de esta última novela. Se sabe que la acción pasa en Miami Beach donde grupos mafiosos tratan de apoderarse de los lingotes de oro escondidos en la antigua mansión del célebre narcotraficante colombiano, Pablo Escobar, en esa ciudad, pero ese tesoro es protegido por la bella y autoritaria Cari Mora.

Cari Mora es la cuidandera de la casa. Ella escapó a la violencia de su país natal y vive en Miami en un estado de protección temporal tambaleante y caprichoso de la agencia federal fronteriza de Estados Unidos, (ICE, US Inmigration and Custums Enforcement).

RCI/AFP/Internet