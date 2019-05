Impactos económico, demográfico y político de la inmigración en Quebec

QUEBEC NECESITA INMIGRANTES

Porque la población envejece en Quebec. Es seguro que vamos a estar limitados en términos de potencial de crecimiento y la inmigración será un elemento importante para ese crecimiento. Pero no podemos solo aumentar el número si olvidamos integrarlos, porque no podrán contribuir de una forma importante. Se tiene que invertir masivamente. Como se hizo en el último presupuesto con la francización y el empleo. Eso es súper importante. Y el otro elemento es que hay estar abiertos a recibir más inmigrantes. 40.000 un año no es el fin del mundo, pero hay que estar abiertos a aumentar el número en función de su rendimiento en el mercado del trabajo, que se ha mejorado.