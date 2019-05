Los Raptors de Toronto se acercan a la final de la NBA

El equipo de basketball, los Toronto Raptors, borraron un déficit de 14 puntos antes de derrotar a los Milwaukee Bucks por 105-99 el jueves para acercarse a una victoria en su primera aparición final en la National Basketball Association (NBA).

El partido #6 de la serie se jugará este sábado en Toronto. Una victoria de los Raptors les permitiría enfrentar en la gran final a los Golden State Warriors, dos veces campeones defendiendo su título.

Los fans del equipo en la ciudad más grande de Canadá están en éxtasis, como lo reportó por twitter el periodista de deportes de la red inglesa de Radio-Canada, Devin Héroux:

RAPTORS WIN! RAPTORS WIN!

They’re heading home to Toronto with a chance to go to the NBA Championship. Jurassic Park is going crazy. #WeTheNorth @cbcsports pic.twitter.com/9sSlYjADll

— Devin Heroux (@Devin_Heroux) 24 de mayo de 2019