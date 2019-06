Al ritmo actual, Canadá no podrá cumplir sus objetivos de reducción de contaminantes

Si Canadá continúa contaminando como hasta ahora y no modifica su sistema de aranceles por carbono, que exigen un pago a las empresas y provincias según su producción de gases contaminantes, el país no podrá cumplir con los objetivos de reducir la emisión de gases de efecto invernadero adquiridos en el Acuerdo de París, dice el Oficial de Presupuesto del Parlamento.

Si las medidas canadienses de impuestos al carbono, no se modifican para adecuarlas a los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de París.

Según estimaciones del ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) aumentarán de 704 megatoneladas en 2016 a 592 megatoneladas en 2030 según el documento presentado por PBO. Por lo tanto, habrá una brecha de 79 megatoneladas de emisiones de gases de efecto invernadero que habrá que cerrar para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.

El informe del director de presupuesto parlamentario se basa en previsiones. Dependiendo del crecimiento económico y de los precios del petróleo y del gas natural, Canadá puede alejarse o acercarse a los objetivos del Acuerdo de París. El informe tampoco tiene en cuenta los cambios en los enfoques alternativos para reducir los GEI.

Canadá tiene previsto reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% con respecto a los niveles de 2005 para 2030. Esto daría como resultado un objetivo de emisiones de 513 megatoneladas de CO2 en 2030. El gobierno de Trudeau decidió mantener los objetivos del gobierno anterior.

El objetivo del Acuerdo de París es limitar el aumento de la temperatura mundial de 1,5 a 2 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales.

Los ambientalistas coincides que lo que se hace ahora no es suficiente

Un estudio coeditado por el Centro Canadiense de Políticas Alternativas (CCPA) y el programa de investigación Adaptación del Trabajo y los Lugares de Trabajo Canadienses para Responder al Cambio Climático (ACW), evalúa el progreso de las políticas climáticas de los gobiernos provinciales y federal canadienses en los últimos dos años con respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo y cree que los cambios son innecesariamente lentos.

«En general, los esfuerzos de Canadá para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a un clima cambiante son menos exhaustivos y menos ambiciosos que hace dos años. Muchos gobiernos no han cumplido sus promesas anteriores y algunos se han retractado de las políticas climáticas ya establecidas». Hadrian Mertins-Kirkwood, autor del informe e investigador principal del CCPA

Entre sus conclusiones, el informe identifica dos amenazas crecientes para el progreso de las políticas climáticas en Canadá:

Un pernicioso debate público sobre el precio del carbono está erosionando la voluntad política de adoptar un enfoque más amplio en materia de política climática. Hay muchas otras políticas que son menos controvertidas y pueden ser igual de efectivas para reducir las emisiones.

Los gobiernos canadienses no han estado dispuestos a introducir políticas energéticas diseñadas para restringir la producción de combustibles fósiles, a pesar de que no explotar el petróleo y gas canadiense es necesario para evitar los peores efectos de la crisis climática mundial.

El informe concluye que el progreso positivo en provincias como Columbia Británica y Quebec en los últimos años ha sido superado por el retroceso en otras provincias. Los nuevos gobiernos de Alberta y Ontario -los dos mayores contaminadores de carbono de Canadá- han invertido las políticas climáticas de gobiernos anteriores, lo que pone aún más en peligro los objetivos nacionales ya poco probables de Canadá.

«Descarbonizar la economía canadiense no sólo es necesario si queremos hacer nuestra parte en la lucha contra la crisis climática mundial, sino que también es eminentemente posible. Como país rico con una gran industria de combustibles fósiles y una de las emisiones per cápita más altas del planeta, tenemos la capacidad y la responsabilidad de mostrar al mundo cómo se puede hacer la transición a una economía de cero carbono». Hadrian Mertins-Kirkwood, autor del informe

El Partido Conservador cree que no es necesario actuar

El líder del Partido Conservador de Canadá, Andrew Scheer, aprovechó la presentación del documento del director de presupuesto parlamentario para criticar el Sistema de precios del carbono del gobierno liberal.

«El impuesto al carbono de Trudeau no es un plan de emisiones, es un plan para quitarle a usted su dinero», reaccionó en Twitter, denunciando el posible aumento de 22 centavos en el precio de la gasolina a partir del 2018, que fue mencionado por el Oficial de Presupuesto del Parlamento.

Los conservadores planean presentar su propio plan ambiental, que no incluye el precio del carbono, la próxima semana en Gatineau. El Sr. Scheer no quiso decir si cumpliría los objetivos de París.

RCI/The Canadian Press/Canadian Centre for Policy Alternatives (CCPA)/Adapting Canadian Work and Workplaces to Respond to Climate Change