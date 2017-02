Les musiques, parfums et la cuisine des Mariachis Figueroa

Trois frères arrivent à Montréal dans les années soixante-dix rejoindre leur père qui y avait immigré en 1967, l’année de l’exposition universelle de Montréal. Le premier arrive en 1967, puis Jose Luis en 1970 et en 1973, son autre son frère et beau-frère Manuel et Placido complèteront le quatuor. Tous les ingrédients sont alors réunis pour former un groupe de mariachis mexicains. Et c’est ce qu’ils feront à l’invitation de leur père, quelques années plus tard.

Ils chantent avec leur père jusqu’à son décès. Mais aujourd’hui encore et depuis plus de 30 ans, la tradition perdure et leur succès aussi. Le groupe El Mariachi Figueroa sillonne les routes du Québec, du Canada et du monde entier pour faire vivre la musique traditionnelle mexicaine.

Boris Chassagne a eu le bonheur de rencontrer l’un des membres du groupe, Jose Luis Figueroa. Cet artiste qui tient aussi sur la rue Beaubien à Montréal le restaurant de cuisine authentique mexicaine, La Casa Figueroa a accepté de se raconter et de chanter au micro de Radio Canada International.Écoutez