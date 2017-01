Le Canada est à la recherche de 25 000 travailleurs en tuyauterie

Une campagne nationale visant à attirer d’ici cinq ans 25 000 candidats vers les métiers de la tuyauterie est lancée cette semaine au Canada.

L’Association unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du Canada explique que dans les chantiers de l’Alberta et du nord de la Colombie-Britannique, notamment, il y a pénurie de main-d’oeuvre.

On prévoit aussi une augmentation de la demande au Québec, dans les Maritimes et en Ontario où démarrent d’importants projets d’infrastructure.

Plusieurs départs à la retraite sont aussi à venir parmi les travailleurs actuels.

La campagne de recrutement utilise des panneaux publicitaires et des annonces en ligne dans des régions ciblées du Canada. On promet des salaires, de la formation, des régimes de retraite et des avantages sociaux concurrentiels.