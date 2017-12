Prendre le billot par les cornes : le Musée de la drave

Le draveur, ce métier disparu rendu à l’histoire dans Charlevoix. Malgré tout, la mémoire de l’époque de la drave reste bien ancrée au Québec. Elle fait partie de la culture populaire notamment grâce à la légende de Menaud maître-draveur, un roman de Félix-Antoine Savard qui a longtemps fait partie du cursus scolaire des élèves québécois.

Robert Gaudreault, propriétaire du Musée de la drave.

© Musée de la drave

Dans une toute petite ville de la région de Charlevoix au Québec, un homme s’attèle à la tâche de préserver cet élément important de la culture de la province. La drave. Le draveur est celui qui s’occupe de la flotte du bois.

Pendant près d’un siècle, des hommes ont littéralement bravé la mort pour se tenir en équilibre sur un billot de bois le long des fleuves et rivières de la province. Leur tâche était de favoriser leur écoulement jusqu’aux scieries de la province.

Les draveurs de la St-Maurice au Québec. © radio-canada.ca

Chevaliers du bois, des rivières et des forêts, certains d’entre eux perdaient la vie lorsqu’ils tombaient à l’eau, succombant à l’hypothermie, la noyade ou simplement bloqués par un mur de bois au-dessus de leur tête.

Les outils qu’utilisaient les draveurs et les bûcherons.

© Musée de la drave

Robert Gaudreault était l’un d’eux. Âgé de de soixante-six ans, il a construit, collectionné et animé son Musée de la drave à Saint-Aimée-des-Lacs dans Charlevoix (Réserve mondiale de la Bisophère de l’UNESCO), une région très prisée des touristes canadiens et étrangers pour ses paysages, et son art pictural et culinaire.

Non loin des villes de La Malbaie, de Clermont et du fantastique parc des Hautes-Gorges, Robert Gaudreault a pendant 17 ans marché sur ces billes de bois le long de la Rivière-Malbaie, comme d’autres l’ont fait ailleurs au Québec, notamment sur la St-Maurice et la rivière des Outaouais.

Une cabane pour les bûcherons en format réduit.

© Musée de la drave

La mémoire de ce métier et de la vie de ces chevaliers du bois, Robert Gaudreault la porte sous chaque once de sa peau et la partage avec les nombreux visiteurs qui passent par chez lui. Il a accepté de rencontrer Boris Chassagne, qui l’a eu au bout du fil.