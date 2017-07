Vers le blocage de la pornographie sur Internet ?

Certains pays comme la Grande-Bretagne, l’Islande ont décidé de prendre les grands moyens pour combattre la pornographie sur Internet. Une initiative qui risque d’être adoptée par d’autre pays. Quelles sont les motivations de ses instigateurs et quelles sont ses chances de succès? Une chronique de Zoubeir Jazi au micro Maryse Jobin.

Nettoyer le Web du contenu pornographique

Le premier ministre britannique, David Cameron a présenté le 22 juillet une nouvelle loi qui réglemente la diffusion et la consommation des internautes britanniques du matériel porno sur la Toile. David Cameron, études à l’appui, croit que «la pornographie tue l’enfance» et que les agresseurs sexuels sont des grands consommateurs du contenu pornographique. Cette loi stipule :

Le contenu porno sera bloqué par défaut et automatiquement sur les comptes d’accès à Internet et sur les tél. mobiles d’ici à fin 2014, à moins que le propriétaire demande formellement le déblocage.

La détention d’images, films sera illégale : les photos, films, vidéo considérés du «sexe extrême» (scènes de viol, violence sexuelle…)

Des mots clés seront mis sur une liste noire des moteurs de recherche: donner des résultats de recherche triviale pour des mots/ termes à connotation sexuelle

Le lien entre la pornographie et les agressions sexuelles

Les groupes féministes et pour la protection des enfants contre la pédophilie affirment qu’il y a un lien de cause à effet entre la pornographie et les agressions sexuelles : les consommateurs du porno ne font pas la différence entre l’aspect “divertissant” du porno et un comportement sexuel socialement acceptable

Les opposants à ces initiatives, de leurs côtés, minimisent l’effet d’un tel lien, qui évoquent entre autres, une étude de l’Université de Montréal qui relate qu’il n’y a pas un lien direct entre le visionnement du matériel porno et un comportement sexuel violent perpétrés par les hommes envers les hommes et les enfants. Les hommes violents n’ont pas besoin de ce matériel pour passer à l’acte, selon cette étude.

Une efficacité à prouver

Des questions se posent sur l’efficacité de ces réglementations et leurs capacités à combattre la pornographie sur le Web.

Les internautes pourront techniquement contourner ces mesures de filtrage ou en demandant simplement à leurs fournisseurs de service Internet de les désactiver -comme il le préconise la loi britannique-!

Les procédures d’applications de ces lois anti porno détermineront, certes, leurs efficacités. À suivre

Zoubeir Jazi