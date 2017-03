Les immigrants coûtent-ils vraiment trop cher au Canada?

Les immigrants seraient un fardeau fiscal de 20 G$, selon l’Institut Fraser

L’Institut Fraser, fondé au Canada en 1974, est un groupe de réflexion ( think tank ) politiquement conservateur qui se spécialise dans l’économie, la société et l’éducation au Canada.

Or, son plus récent rapport est une véritable bombe politique selon plusieurs. Ce nouveau rapport suggère que les immigrants imposent un fardeau fiscal d’environ 20 milliards de dollars par année aux contribuables canadiens. Il recommande des modifications en profondeur au système, y compris l’abolition du parrainage des parents et grands-parents.

L’Institut Fraser explique que ce fardeau fiscal est dû au fait que les immigrants payent moins en impôts que le coût des services qu’ils reçoivent du gouvernement.

Une nouvelle méthode de sélection des nouveaux arrivants serait souhaitable

Le rapport évalue également que le processus actuel de sélection des immigrants repose en grande partie sur des considérations politiques.

Le document suggère que le processus soit remplacé par un système basé sur les conditions du secteur privé et du marché du travail.

« Je recommande d’abandonner le système actuel, basé sur des décisions que prennent des politiciens à propos de questions difficiles à cerner et que nous le remplacions par le jugement des gens d’affaires, qui embauchent des travailleurs et qui savent combien ils peuvent les rémunérer », a déclaré le chercheur principal à l’Institut Fraser et auteur du rapport, Herbert Grubel.

Herbert Grubel est professeur d’économie à l’Université Simon Fraser. Il a été député réformiste à Ottawa pour la circonscription Capilano-Howe Sound de 1993 à 1997. © Université Simon Frazer

« Le gouvernement devrait uniquement s’assurer que le système fonctionne bien et que la rémunération qui est offerte à ces travailleurs soit suffisante pour payer les services qu’ils reçoivent. »

— Herbert Grubel

Abolir certains aspects des programmes de réunification des familles

Le rapport de l’Institut Frazer affirme qu’une enquête publique devrait avoir lieu sur le nombre d’immigrants qui sont admis au Canada pour des raisons économiques et humanitaires, car les immigrants arrivés au Canada après 1986 ont connu moins de succès économique que ceux qui sont arrivés avant.

L’Institut Frazer soutient d’autre part que le parrainage des parents et des grands-parents devrait être aboli et note que ces changements devraient être adoptés de façon progressive en ne les appliquant qu’à ceux qui arriveront après leur entrée en vigueur. Ceci permettrait aux immigrants déjà au Canada de continuer à parrainer leurs parents et grands-parents.

En mai, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, Jason Kenney, a annoncé de nouveaux critères d’éligibilité pour ceux qui désirent parrainer leurs parents et grands-parents, afin de s’assurer que ceux-ci ne deviennent pas dépendants de l’aide sociale. © PC / FRED CHARTRAND