Villes d’ici, noms d’ailleurs : Saint-Brieux en Saskatchewan

De Saint-Brieuc en France à Saint-Brieux au cœur des Prairies canadiennes

En 1904, 300 personnes quittent les Côtes-du-Nord* en Bretagne pour tenter l’aventure en terre d’Amérique, à l’initiative de l’abbé Le Floch.

Le prêtre, lui-même breton, était venu au Canada en 1903, il avait fait la connaissance de l’évêque du diocèse de Prince Albert, dans la province de la Saskatchewan (à l’époque les Territoires du Nord-Ouest) qui lui avait demandé de recruter des Bretons pour peupler l’Ouest canadien. L’époque était propice pour tenter l’aventure, la Bretagne était pauvre, voilà pourquoi tant de Bretons ont pris la mer à St-Malo le 1er avril 1904, à bord du navire Le Malou. Direction : Halifax, en Nouvelle-Écosse.

C’était le début d’un long et pénible périple qui les conduira jusqu’au centre du Canada où une trentaine de familles fondera Saint-Brieux, dont le grand-père et le père (alors âgé de 21 ans) de François Gallays.

François Gallays a été professeur au Département des lettres françaises de l’Université d’Ottawa de 1971 à 2000. Il est l’auteur d’une Anthologie de la nouvelle au Québec (1993), d’un ouvrage en collaboration avec Yves Laliberté intitulé Alain Grandbois, prosateur et poète (1997) et d’études sur nombre d’auteurs québécois.

L’église de Saint-Brieux en 1930. On y aperçoit François Bergot occupé à installer le téléphone. © Archives de la Saskatchewan

Le 21 mai 1904, les pionniers arrivent dans une région qu’ils surnomment «la Plaine », futur emplacement de la communauté de Saint-Brieux.

Parmi ces colons : Pierre Rocher, Denys Bergot, Joseph Briand, Jean-Marie Gallais, Mathias Buzit, Jean Lucas, Yves Olivier, Jacques Larmet, Marie Creurer, Joseph Creurer, Jules Daubenfeld, François et Michel Fagnou, Joseph Le Jan, Jean Leray, Augustin Male, Yves Mazévet, François Rouault, Alexis Albert, Pierre Froc, Pierre et Alain Mao, Yves Rallon, Victor Quiniou, Théophile Rudulier Jean-Pierre Thébaud, François Tinevez et Yves Le Floc’h.

Saint-Brieux aujourd’hui

S’ils étaient 60 pionniers à fonder Saint-Brieux en 1904, il y a aujourd’hui environ 600 habitants à Saint-Brieux, situé le long du lac Lenore en Saskatchewan.

La très grande majorité d’entre eux ne parle plus le français…ni le breton d’ailleurs!

Contrairement aux municipalités environnantes, le village est prospère grâce à une société de fabrication de matériel agricole qui emploie plus de 1 000 personnes. On continue à y cultiver les céréales.

Les silos à grains de Saint-Brieux

Deux ouvrages ont été écrits sur Saint-Brieux

Le premier en 1929, par Denys Bergot, pour le 25e anniversaire du village : Réminiscences d’un pionnier, 1904-1929 copie du manuscrit aux Archives de la Saskatchewan. Et le second en 1981, pour le 75e anniversaire de St-Brieux par le Comité historique de Saint-Brieux: Historique de St-Brieux 1904-1979, Saint-Boniface (Man.): Maison Avant-Garde/Graphiques, 1981.

Gentilé

Comment nomme-t-on les habitants de Saint-Brieux : les Briochins.

Une vieille bretonne à Saint-Brieux en 1925. (Collection Georges E. Michaud) © Université d’Ottawa

* Aujourd’hui, le département français des Côtes-du-Nord se nomme les Côtes-d’Armor.

Les Côtes-d’Armor font partie de la région Bretagne et sont limitrophes du Finistère à l’ouest, du Morbihan au sud et de l’Ille-et-Vilaine à l’est.