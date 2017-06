Un optométriste sans frontières

Benoit Tousignant est optométriste. Il s’occupe de la santé des yeux et du système visuel. S’il est passionné par sa profession, il l’est tout autant pour l’être humain. C’est ce qui lui a donné envie de se tourner vers le service social. Diplômé de l’Université de Montréal et de l’Université Harvard, il a senti le besoin de se mettre au service des clientèles marginalisées et défavorisées.

Benoit Tousignant s’est ainsi retrouvé en Haïti, au Mexique et au Pérou, mais aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Vietnam. Un jour, il est parti en direction nord, dans le Grand Nord, là où vivent les populations autochtones, il a réalisé sur place à quel point leurs besoins sont grands.

Saviez-vous que les Canadiens autochtones sont plus susceptibles de contracter de nombreux problèmes de santé oculaire, y compris la dégénérescence maculaire liée à l’âge, les cataractes et le glaucome. Le glaucome à angle fermé est plus fréquent chez les Premières Nations et les Métis alors que le glaucome à angle ouvert est 40 fois plus élevé chez les femmes inuites.

Les citoyens des Premières Nations sont plus durement touchés par le diabète que la population en général. Ils sont ainsi trois à cinq fois plus susceptibles de développer le diabète de type 2 et ceux qui en sont atteints ont une probabilité de perte de vision ou de cécité vingt-cinq fois supérieure à celle d’autres populations.