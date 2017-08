A quoi ressembleraient les tables des Canadiens sans nos cultures en serre?

Jardiner sous serre l’hiver

La tomate et le concombre sont les deux principaux végétaux cultivés sous serre au Canada chaque année.

On cultive la tomate en serre dans la plupart des provinces du Canada, mais c’est la province de l’Ontario qui est le principal producteur de tomate en serre avec presque les deux tiers de toute la superficie cultivée su Canada, suivi de la Colombie-Britannique avec un quart et 22 %) et le Québec avec un peu plus de 10 % des surfaces cultivées.

Il ne faut pas par contre s’attendre au Canada à des tomates en plein mois de février. Mais il est possible de récolter des légumes exigeants des périodes moins longues de soleils comme le chou vert frisé, les carottes, les radis, ainsi qu’un éventail d’herbes et de la laitue.

Nos serres canadiennes sont en pleine culture en ce moment de géranium, la fleur la plus populaire vendue au printemps.

De belles tomates de serre du sud de l’Ontario. © CBC

Nos tables seraient bien dégarnies l’hiver sans les serres au Canada et beaucoup d’aliments coûteraient plus chers

Cette semaine nous répondons à La bonne question d’un internaute de Radio Canada International qui réside en France.

Monsieur Gérard Picard aimerait mieux saisir l’importance de la culture en serre dans l’alimentation des Canadiens

Le saviez-vous?

De la plante en serre au joint La culture intérieure de Marijuana sous serre offre un meilleur rendement aux producteurs.

La concentration en THC (Tétrahydro cannabinol) est plus élevée dans cette plante cultivée en serre.

Réputé pour sa qualité, le « Quebec gold » s’exporte partout au Canada.

Il y a une dizaine d’années, la Gendarmerie Royale du Canada estimait que sont quelque 800 tonnes de marijuana qui circulaient chaque année sur le territoire canadien dont plus de 50 % provenait de Colombie-Britannique, 30 % du Québec et 16 % de l’Ontario.

Serre de cannabis © Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent au Québec.

