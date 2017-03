Les jumelles Wurtele, des pionnières du ski au Canada

L’autre jour, à la bibliothèque municipale, un petit livre m’a intriguée. En page couverture, deux jeunes femmes, juchées sur des skis alpins, en plein saut. Le titre : Les merveilleuses jumelles W. Je l’ai emprunté et lu. Alors que le monde entier a les yeux tournés vers Sotchi en Russie, moi je me suis plongée dans l’univers de ces athlètes canadiennes des années 40 et 50.

Quelle découverte! Je n’avais jamais entendu parler des jumelles Rhoda et Rhona Wurtele, nées en 1922 en banlieue de Montréal. Et pourtant, elles ont marqué leur époque. Pionnières du ski alpin féminin au Canada, elles remporteront plusieurs compétitions au pays, mais aussi aux États-Unis et en Europe.

Rhoda, Émile Allais, un skieur alpin français de renom et Rhona pendant leur entraînement en vue des Jeux de Saint-Moritz, en Suisse en 1948. © http://www.twinski.com/index_fr.php

Rhona Wurtele est la mère de la chorégraphe et danseuse Margie Gillis, qui nous parle de sa mère et de sa tante:

Rhona et Rhoda feront partie de la 1èreéquipe de ski alpin aux JO de St-Moritz en 1948, mais rentreront bredouilles à cause de blessures. Quatre ans plus tard, Rhoda se rendra aux Jeux olympiques d’Oslo.



Ensuite les jumelles Wurtle passeront leur vie à enseigner le ski alpin à des jeunes filles et des femmes. En 1956, Rhoda fonde le club-école des Ski Jays. En 1963, toutes deux fondent le club Twinski pour femmes.

Elles seront honorées à plusieurs reprises : intronisées au Panthéon canadien des athlètes amateurs en 1953, en ski, mais aussi en natation ; au Panthéon américain du ski en 1969, au Panthéon canadien du ski, Musée canadien du ski en 1982, au Panthéon québécois du sport en 2012.

Il y a quelques années à peine, elles ont fait du bungie et du parapente ensemble.

Et en 2012, Rhoda s’est fait plaisir. Aux Iles Fidji elle a fait du parachutisme!

L’auteur québécois Byron Rempel a écrit l’histoire des jumelles Wurtle :

« Sans limites : La vie exceptionnelle des jumelles Rhona et Rhoda Wurtele, Olympiennes et pionnières du ski au Canada » paru aux Éditions Twinski.

Alain M. Bergeron signe Les merveilleuses jumelles W. chez Québec Amérique.