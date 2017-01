53 000 km à rêver

De Montréal à la frontière entre le Yukon et l’Alaska, il y plus ou moins 4 800 km. Une belle virée à moto, c’est vrai.

Mais, de Montréal jusqu’en Alaska, puis de l’Alaska jusqu’à Ushuaïa en Terre de Feu et, enfin, de retour à Montréal, c’est une bagatelle de 53 000 km que se sont offert Chantal Cournoyer et Jean L’Écuyer.

Et démarre l’aventure, du moins dans ses préparatifs. Internet pour l’itinéraire et les points d’étape possibles, vérification de fond en comble des deux motos, des grosses cylindrées BMW de 1 200 cc, obtentions de tous les documents de voyage, les vaccins etc.

Arrivée à la Terre de Feu © Chantal Cournoyer

Nos bourlingueurs n’en sont pas à leurs premières aventures. Jean fait du hors route à moto depuis très longtemps et Chantal a été l’une des deux premières Canadiennes à tenter l’aventure du Trophée Rose des Sables à moto. L’aventure, elle l’a dans le sang.

Il ne s’agissait pas de bêtement rouler sur autoroutes et routes asphaltées, il fallait sortir de ces « ornières pour automobiles ».

Six mois de préparatifs et, juillet 2012, c’est le départ. 10 mois de route jusqu’à la fin avril 2013.

C’est évident que toute personne qui se lance dans un projet du genre, aussi ludique soit-il, en revient changée. Il est difficile de reprendre le cours d’un quotidien mis en veilleuse. Ça été le cas pour Chantal Cournoyer. Il lui a fallu six mois avant de pouvoir reprendre un boulot. Boulot qui lui permet d’avoir le temps de rêver à la prochaine aventure, la Mongolie, le Népal et le Tibet … toujours à moto, évidemment.

Et, pour prolonger les souvenirs, Chantal est devenue éditrice. 53 000 kilomètres à rêver vient de paraître aux éditions de la bourlingueuse.

Il n’y a pas de route terrestre entre le Panama et la Colombie. Nos bourlingueurs ont fait la traversée sur le voilier Stahlratte © Chantal Cournoyer

Chantal Cournoyer est l’invitée au micro de Raymond DesmarteauÉcoutez