Ils sont trois, Thomas Sychterz, Frank Bouchard et Toby Maurice qui, dans le cadre d’un travail d’équipe dans un cours d’entrepreneuriat à l’Université d’Ottawa, ont créé Wipebook, un cahier effaçable et réutilisable. Et le trio a eu une très bonne notre dans ce cours en passant.

Bon d’accord, un cahier papier, ligné ou non, pour étudiant ou musicien, ça existe. Quand on écrit à la mine, une bonne gomme et le tour est joué.

Soit, mais, pas comme eux l’ont imaginé.

Dans l’industrie, dans les secteurs de pointe en recherche, malgré la très grande présence des ordinateurs, tablettes et autres appareils, on gaspille encore et toujours beaucoup de papier.

Les trois étudiants ont donc créé un « tableau blanc amélioré, portable, peu cher et très facile d’utilisation. »

Aujourd’hui, toujours aux études, nos trois compères ont mis sur pied une PME dans laquelle on retrouve cinq employés qui se retrouve devant un défi de taille, se faire une place dans la grande distribution et répondre à la demande car demande il y a.

Thomas Sychterz, co-fondateur de Wipebook © wipebook.com

Thomas Sychterz co-fondateur de Wipebook est l’invité au micro de Raymond Desmarteau.Écoutez