Réfugiés au Canada : que vous soyez demandeur d’asile, déjà réfugié ou l’avez été, racontez-nous votre histoire.

Dans notre dossier web Se réfugier au Canada – Rêves et réalités, nous traiterons des réfugiés au Canada.

Si vous avez fait une demande d’asile, si vous êtes réfugié ou si vous l’avez déjà été, racontez-nous votre histoire. De quel pays êtes-vous originaire, quelles sont les circonstances de votre départ et comment s’est passé votre arrivée au Canada.

Racontez-nous aussi comment vous avez obtenu votre statut de réfugié, comment a commencé votre nouvelle vie au Canada et où vous en êtes aujourd’hui.

Vos témoignages seront publiés sur le site de Radio Canada International. Votre adresse de courriel n’apparaîtra pas et vous pouvez utiliser un pseudonyme pour publier votre commentaire.

Les textes ne seront pas révisés. Le contenu des témoignages n’engage que leurs auteurs. Radio Canada International dégage toute responsabilité quant à leur contenu.