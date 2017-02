Le club africain des petits déjeuners – cinq ans à bout de bras et de passion

Depuis bientôt cinq ans, Jean-Raymond Momo tient à bout de bras le Club africain des petits déjeuners. Monsieur Momo s’est inspiré d’un projet social qui a vu le jour à Montréal – Le club des petits déjeuners – pour mettre sur pied son ONG, le Club africain des petits déjeuners.

Le club des petits déjeuners a grandi et s’est exporté à l’extérieur de Montréal et a vu l’émergence de plusieurs du genre un peu partout au Canada.

Pourquoi miser sur le petit déjeuner à l’école?

D’abord, parce que c’est le repas le plus important de la journée. Ensuite, parce que dans les milieux défavorisés, le nombre d’enfants qui risquent d’arriver à l’école sans avoir mangé augmente sans cesse. Au Canada, près d’un enfant sur sept est vulnérable, soit près d’un million. Chez les communautés des Premières Nations, Métis et Inuit, les statistiques passent à un enfant sur quatre, et chez les immigrants et les nouveaux arrivants, le risque est 2,5 fois plus élevé que dans la population en général.

Déjà au Cameroun, d’autres pays sont à venir

Le repas du matin en milieu scolaire offre aussi une solution de rechange quand, pour toutes sortes de raisons, le fait de déjeuner dans un autre environnement devient un choix santé pour les enfants.

Le Club africain des petits déjeuners est un organisme à but non lucratif, qui a pour vocation, tout comme son alter ego canadien, d’appuyer les efforts et les initiatives des populations démunies, cette fois en Afrique, dans la lutte contre la pauvreté.

C’est un combat de tous les jours pour monsieur Momo. Récemment, il a même dû renouveler à la hausse l’hypothèque de sa maison de Laval au nord de Montréal pour que les clubs existants en Afrique puissent continuer leur mission.

Jean-Raymond Momo (avec le micro), fondateur du Club africain des petits déjeuners © www.afriquedejeuners.org

Un espoir pour souligner les cinq ans : que le Club africain des petits déjeuners ait une antenne dans cinq pays africains. Déjà au Cameroun, l’ONG espère être en action au Sénégal, au Tchad et au Togo … si tout peut aller pour le mieux.

Rencontre avec un homme qui interpelle la diaspora africaine au Canada, Jean-Raymond Momo est l’invité au micro de Raymond Desmarteau.Écoutez