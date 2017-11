La fin de l’humanité se produirait vers 2045 et le Canada y travaille

L’intelligence artificielle pourrait tuer l’intelligence humaine sur terre.

Tous ces scientifiques canadiens qui travaillent en ce moment à développer l’intelligence artificielle de nos ordinateurs, de nos gadgets et de nos robots, un pôle d’activité très important au Canada, pourraient dans les faits préparer la fin de l’humanité.

C’est du moins une des conclusions étonnantes que l’on peut tirer des propos tranchants tenus par l’astrophysicien britannique Stephen Hawking.

Il persiste et signe

Après une sortie publique très médiatisée en mai dernier aux côtés de savants collègues, le scientifique contemporain le plus en vue de la planète vient de déclencher une autre tempête médiatique lorsque dans une entrevue à la BBC mardi il a affirmé que le développement d’une intelligence artificielle complète pourrait mener selon à la fin de l’humanité.

Or, cette révolte des machines intelligentes pourrait se produire dès l’année 2045. (voir en bas d’article)

Selon Stephen Hawking, « les formes primitives d’intelligence artificielle que nous avons déjà se sont montrées très utiles, mais je pense que le développement d’une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à la race humaine. »

Aide-mémoire… L’astrophysicien Stephen Hawking déclarait en mai dernier que développer avec succès l’intelligence artificielle pourrait être le plus grand événement dans l’histoire de l’humanité.

Malheureusement, ajoutait-il ce pourrait aussi être le dernier… Il avait livré sa pensée dans un article signé par trois de ses collègues scientifiques, Stuart Russel, Max Tegmark et Fran Wilczek.

Le scientifique britannique Stephen Hawking qui s’exprime par l’intermédiaire d’un ordinateur en raison d’une sclérose latérale amyotrophique, déclare que nos machines intelligentes pouvaient techniquement évoluer rapidement, et éventuellement dépasser l’humanité. © (Ted S. Warren/Associated Press)

Une fin de l’humanité qui approche en s’accélérant

Selon Stephen Hawking, une fois que les hommes auront développé l’intelligence artificielle, celle-ci évoluera par elle-même et se redéfinira de plus en plus vite.

Ainsi, les humains, limités par leur lente évolution biologique, ne pourront pas rivaliser et seront dépassés par leurs propres créations.

Ce sentiment est partagé maintenant publiquement aussi par Elon Musk, le patron de SpaceX, qui déclarait récemment : « Je pense que nous devrions être très prudents à propos de l’intelligence artificielle. Si je devais miser sur ce qui constitue notre plus grande menace existentielle, ce serait probablement ça. »

La part de lion du Canada dans cette destruction anticipée de l’humanité

Dans le domaine de la recherche en intelligence artificielle le Canada est loin d’être un simple spectateur notamment en raison de ses avancées importantes dans le secteur de la robotique depuis plusieurs années, un secteur cousin de la recherche en intelligence artificielle. Plusieurs de nos efforts scientifiques dans ces secteurs prennent place dans la région de Montréal au Québec.

Une Chaire de recherche en intelligence artificielle est née notamment à Montréal il y a trois ans à l’Université de Montréal. Il existe aussi une Chaire de recherche du Canada en sciences cognitives à l’Université du Québec à Montréal. Non loin de là, à une centaine de km de Montréal, il existe une équipe de recherche dans le domaine des systèmes tutoriels intelligents ASTUS (Apprentissage par Système Tutoriel de l’Université de Sherbrooke).

Tous ces scientifiques canadiens à en croire Stephen Hawking travailleraient donc à la fin de notre humanité…

En détail…

Le scénario de la fin de notre humanité vers 2045. « L’intelligence artificielle pourrait se développer d’elle-même, se restructurer de son propre chef à un rythme de plus en plus rapide » explique Hawking. Une théorie proche de celle du chercheur Raymond Kurzweil.

Kurzweil est un célèbre informaticien américain, créateur de plusieurs entreprises pionnières dans le domaine de la synthèse et de la reconnaissance vocales.. Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages sur la santé, l’intelligence artificielle, la prospective et la futurologie.

Pour ce théoricien, il arrivera un moment où l’évolution technologique mettra au monde un ordinateur qui aura plus de puissance de calcul et de réflexion qu’un cerveau humain, et cela permettra d’y télécharger une conscience humaine.

À ce moment-là, cette intelligence artificielle n’aura plus besoin de l’homme pour fonctionner, et elle pourra même construire une nouvelle version plus perfectionnée d’elle-même.

C’est aussi le scénario du récent film de science-fiction Transcendance – mais Raymond Kurzweil estime qu’il pourrait devenir réalité beaucoup plus tôt aux alentours de 2045!

