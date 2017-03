Île-du-Prince-Édouard : Les étudiants internationaux y sont nombreux

Presque un étudiant sur cinq à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, dans l’est du Canada, provient maintenant de l’étranger. Il s’agit de l’un des plus hauts taux au pays, passant de 11 % en 2012 à 16 % en 2014.

Toute proportion gardée, l’Île-du-Prince-Édouard figure parmi les trois provinces qui attirent le plus d’étudiants internationaux, et l’Université a de grandes ambitions. Elle veut que ce taux augmente à 20 %. L’établissement d’enseignement a l’intention de viser plus particulièrement les marchés de l’Inde, du Brésil, de la Turquie et de l’Europe de l’Est.

Plusieurs raisons expliqueraient ce succès dont la petite taille de cet établissement, l’Université compte moins de 5000 étudiants, et de la province qui compte un peu plus de 145 000 habitants.

Le caractère un peu plus communautaire de l’Université attire aussi beaucoup d’étudiants. Plusieurs disent que la qualité de vie dans la province insulaire est excellente.

L’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (archives).

L’Université offre en plus certains programmes qui lui sont uniques ou qui ont une excellente réputation. Il y a notamment le Collège vétérinaire de l’Atlantique, l’Institut des études insulaires, ainsi que des programmes de biologie, d’administration des affaires et d’informatique. Il y a quelques années, l’Université a aussi favorisé la recherche et les programmes de cycles supérieurs.

Selon les données de la Commission de l’enseignement supérieur des provinces maritimes, les résidents de la région s’inscrivent moins dans ses institutions d’enseignement. Les universités misent donc de plus en plus sur les étudiants internationaux. De plus, les droits de scolarité payés par les étudiants internationaux sont en général plus élevés que ceux payés par les Canadiens.

Selon la Commission, les étudiants internationaux constituaient 9,6 % de tous les étudiants de la région des Maritimes en 2009-2010. Le taux était de 14,8 % en 2013-2014.

Le Canada est la septième destination la plus populaire dans le monde pour des études à l’étranger.

© Source: Bureau canadien de l’éducation international

D’où proviennent les étudiants internationaux qui étudient au pays?

En 2013, ces étudiants provenaient surtout de la Chine (32 %), de l’Inde (11 %), de la Corée du Sud (6 %), de l’Arabie saoudite (5 %) et de la France (4 %).

Cette année-là, le Canada comptait 293 505 étudiants étrangers qui suivaient une formation, tous niveaux confondus, surtout en ingénierie ou en commerce, soit une hausse de 84 % par rapport à 2003.

Le rapport du Bureau canadien de l’éducation international (BCEI) note une progression marquée des étudiants nigériens qui choisissent le Canada, en hausse de 29 % par rapport à l’année précédente, à 6080. Les Russes étaient aussi plus nombreux l’an dernier à étudier au Canada, soit 2970; une augmentation de 24 % comparativement à 2012.

