Presque un Québécois sur cinq avoue qu’il est un raciste

Le pourcentage de citoyens racistes pourrait dans les faits être plus élevé.

Le réseau de télévision privée québécois TVA dévoile le résultat d’un sondage réalisé par la firme Léger où l’on apprend que tout près de 20 % des Québécois s’estiment et s’avouent raciste.

Ce chiffre de 20 % pourrait avoir l’air à priori très important dans une société qui se targue souvent d’être ouverte sur le monde et l’immigration importante, mais certains font valoir qu’il est bien inférieur au 35 % de Français qui se sont dit racistes lors d’une enquête effectuée par la Commission nationale consultative des droits de l’homme récemment.

Dans une très grande majorité, les Québécois soutiennent qu’ils ont une bonne opinion des groupes culturels, mais qu’ils sont moins ouverts envers les groupes religieux, notamment envers les musulmans (seulement 40 % d’opinion positive) ou les sikhs (48 %).

Les résultats du sondage en détail

Selon le coup de sonde, les hommes sont un peu plus racistes que les femmes et c’est dans le Centre-du-Québec où il y a peu d’immigrants qu’on retrouve la population qui se dit la plus raciste (30 %).

Par contre les plus jeunes Québécois sont moins enclins à s’avouer peu ou plutôt racistes. Ils sont seulement 2 % chez les étudiants universitaires et près de 13 % dans la tranche d’âge des 18-24 ans.

Le saviez-vous?

Le Manitoba et la Saskatchewan seraient les deux provinces les plus racistes au pays. Le magazine canadien Maclean’s, dans un récent numéro du mois de janvier, affirmait que le Manitoba et la Saskatchewan sont les deux provinces les plus racistes au pays.

Winnipeg dans la province du Manitoba de ville serait pour sa part la ville la plus raciste au Canada, en raison des relations difficiles qu’entretiennent ses habitants avec sa population autochtone.

Selon le magazine Maclean’s,« le Canada a un problème de racisme plus important qu’aux États-Unis. Et c’est à Winnipeg que le racisme est le plus présent. »

Dans l’article Maclean’s affirmait aussi : « la capitale du Manitoba est profondément divisée selon des lignes ethniques. Ses citoyens autochtones souffrent quotidiennement de traitements indignes et de violence horrible ».

Pourtant, la ville avait élu en octobre dernier le premier maire métis de son histoire, Brian Bowman.

Pour en savoir plus…

Les Québécois sont-ils racistes? – TVA

Québec raciste – Facebook – Radio-Canada

« Le Québec est l’endroit le moins raciste au monde » – Radio-Canada