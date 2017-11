Les 40 ans du sytème métrique à la canadienne

Cette semaine à la bonne question nous répondons à une interrogation d’un auditeur originaire de Douala au Cameroun et qui vient de déménager au Canada.

Marcien Fossuo veut savoir si le système métrique qui célèbre en ce moment le début de son quarantième anniversaire d’implantation au Canada est adopté réellement uniformément dans tout le pays.

Il pense qu’il existe des différences régionales et des problèmes d’uniformité. En cela, il a quelque peu raison…

Une initiative qui commence véritablement il y a 45 ans!

C’est en janvier 1970 que le Canada a commencé à se pencher sur le défi de se convertir au système métrique avec la présentation d’un livre livre blanc du gouvernement canadien.

Dans ce Livre blanc, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Jean-Luc Pépin , estime que le Canada prendra environ 20 ans avant de se convertir entièrement au système métrique. 40 ans plus tard, la conversion n’est que partielle dans plusieurs secteurs.

Une transition qui fut précédée au Canada par des changements de lois

Pour entrainer les Canadiens vers le système métrique le Parlement du pays a d’abord modifié en 1971 la Loi sur les poids et mesures. Puis il procéda à une révision complète de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. En 1971 toujours, pour implanter la conversion au système métrique secteur par secteur, le gouvernement met également sur pieds, la Commission préparatoire, qui devient par la suite Commission du système métrique du Canada.

Le premier signe visible par tous les Canadiens que leur pays avait bel et bien entamé le processus de conversion au système métrique était visible quatre ans plus tard seulement en 1975 lorsque leurs postes de radio et de télévision se sont mis a leur livres les prévisions météorologiques en degrés Celsius!

Aide-mémoire…

Il y a 40 ans, les Canadiens découvraient au printemps 1975 les degrés Celsius À partir du 1er avril de cette année-là, les températures sont données en degrés Celsius. Puis en septembre de la même année, les précipitations, sous forme de pluie ou de neige, sont livrées aux Canadiens respectivement en millimètres et en centimètres.

Le prochain changement important de la conversion au système métrique pour les Canadiens se produit en septembre 1977 : les panneaux de signalisation sur nos routes se mettent à indiquer la distance en kilomètres et la vitesse en kilomètres/heure.

Parallèlement apparaissent des voitures avec des compteurs de vitesse et des compteurs kilométriques gradués en unités métriques.

